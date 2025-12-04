Juve, ritorno Conte in panchina: la rivelazione dell’amico Giaccherini

Il tecnico campione d’Italia affronta il suo passato, ma la parola fine, forse, non è ancora stata scritta

Conto alla rovescia per uno dei match più attesi dell’intero campionato. Domenica sera, Napoli-Juventus al ‘Maradona’ sarà come sempre carica di significati. Una sfida che vedrà curiosamente contro Conte e Spalletti, che hanno fatto la storia a panchine invertite. Per l’allenatore pugliese, non sarebbe da escludere un ritorno in quel di Torino, in realtà. E’ quanto ritiene Emanuele Giaccherini, commentatore di ‘DAZN’ e doppio ex, in una intervista a ‘Tuttosport’.

L’ex centrocampista è stato allenato da Conte alla Juventus e in Nazionale e su di lui spende parole lusinghiere: “Alla Juventus, forse, gli anni più belli della mia carriera. Conte è l’allenatore più completo in circolazione, è il migliore tatticamente e nel quotidiano. Con lui si crea tanto feeling, ti entra nella testa e ti fa fare ciò che vuole. E’ uno che non lascia niente al caso. Ritorno alla Juventus? Lo ha detto lui stesso, è un professionista. Non mi stupirei se lo facesse, la Juve è nel suo cuore e lui è nella storia del club”.

Intanto, Conte prova a confermarsi alla guida del Napoli, ha ritrovato una interessante striscia vincente nonostante l’emergenza e vuole proseguire su questa strada. Domenica sera, snodo cruciale sia per gli azzurri, per proseguire in vetta, che per i bianconeri, con Spalletti, per rimanere agganciati al gruppo di testa.