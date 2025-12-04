Atalanta
Gol fantasma e ricorso: risultato non omologato in Serie D

Il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato di una partita di Serie D: ecco cos’è successo

“Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società Asd CastrumFavara, ai sensi dell’art. 67 del C.G.S., si riserva decisioni in merito”. Così il Giudice Sportivo della Serie D ha annunciato il risultato non omologato di una partita dell’ultimo weekend.

Risultato non omologato: cosa succede in Serie D

Il match CastrumFavara-Athletic Club Palermo, valido per il quattordicesimo turno del girone I della Serie D, sul campo è terminato con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti.

A far discutere è stato il primo gol ospite, diventato ormai un caso a livello regionale e non solo. La conclusione di Zalazar è uscita fuori a fil di palo per poi rientrare in rete dall’esterno. La traiettoria ha tratto in inganno l’intera terna arbitrale, che ha assegnato il gol tra le inevitabili proteste dei padroni di casa. Il Giudice Sportivo si è riservato la possibilità di approfondire la vicenda, prima di prendere una decisione sul ricorso del CastrumFavara.

Il gol fantasma ha così portato alla mancata omologazione del risultato di domenica: si attende ora la decisione finale del Giudice.

