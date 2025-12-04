Gol e assist, l’Inter è già prima in classifica: tutti i numeri degli attacchi delle big di Serie A

Gli attacchi delle big di Serie A a confronto: l’Inter di Chivu è inarrivabile. Tutti i numeri

Si preannuncia un’altra corsa Scudetto molto equilibrata in Serie A, stavolta aperta a più squadre in lotta. Tuttavia, in una speciale classifica, l’Inter di Chivu è già in fuga, ovvero quella relativa al rendimento degli attacchi.

Lautaro e compagni hanno già messo a referto ben 25 gol e 12 assist in tutte le competizioni. La Juventus, seconda per produzione offensiva, è invece a quota 16 gol e 8 assist. Terzo c’è il Milan di Allegri nonostante la mancata partecipazione alle coppe europee, mentre Roma e Napoli stanno faticando e non poco in termini di gol+assist del proprio reparto d’attacco (stessi numeri, ma i giallorossi con un attaccante in meno). Di seguito la classifica.

Inter (25 gol + 12 assist)

Lautaro 10 gol 2 assist, Thuram 7 gol 2 assist, Bonny 5 gol 5 assist, Esposito 3 gol 3 assist; Juventus (16 gol + 8 assist)

Yildiz 5 gol 5 assist, Vlahovic 6 gol 2 assist, Conceicao 2 gol, David 2 gol 1 assist, Openda 1 gol; Milan (15 gol + 6 assist)

Leao 6 gol 1 assist, Pulisic 7 gol 2 assist, Nkunku 1 gol 1 assist, Gimenez 1 gol 2 assist; Roma (10 gol + 6 assist)

Soule 5 gol 2 assist, Dybala 2 gol 1 assist, Dovbyk 2 gol 2 assist, Ferguson 1 gol 1 assist; Napoli (10 gol + 6 assist)

Hojlund 4 gol 2 assist, Neres 3 gol 3 assist, Noa Lang 1 gol, Lucca 2 gol, Politano 1 assist;

Il “capocannoniere” di questa graduatoria è Lautaro Martinez, l’unico ad aver già raggiunto la doppia cifra di gol in tutte le competizioni. Spicca anche la carenza di gol da parte dei “numeri 9” di Roma e Milan: Dovbyk e Ferguson hanno finora realizzato soltanto 3 reti, Gimenez una prima dell’infortunio.

In casa Juventus, invece, Luciano Spalletti sarà chiamato a fare i conti con l’assenza dell’attaccante più prolifico, Dusan Vlahovic, con David ed Openda ancora fermi rispettivamente a quota 2 ed un gol. Nella classifica degli attacchi sta già dominando l’Inter di Cristian Chivu.