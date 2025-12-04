Esonero prima dell’Inter: riunione d’emergenza tra allenatore e dirigenza

I quotati rivali nerazzurri si preparano alla svolta in panchina, colpo di scena

L’Inter vince anche in Coppa Italia e prova a mettersi alle spalle i due passi falsi con il Milan e con l’Atletico Madrid. I nerazzurri saranno comunque attesi, da qui in avanti, da diversi match delicati, da non fallire. C’è caos, comunque, tra alcuni dei prossimi rivali. Il Liverpool potrebbe arrivare a Milano, martedì sera, con un nuovo allenatore. La situazione dei ‘Reds’ si fa sempre più complicata, Arne Slot sta rischiando seriamente il posto.

Stagione che ha preso una brutta piega, quella dei campioni d’Inghilterra, staccati di undici punti dalla vetta in campionato e che di recente hanno inanellato risultati negativi un po’ dovunque. Altro passo falso doloroso il pari casalingo con il Sunderland, gara in cui si è rischiato, oltretutto, di perdere nuovamente. Ad Anfield è finita 1-1, pari maturato grazie all’autorete di Mukiele al minuto 81 dopo il vantaggio ospite con Talbi e con Chiesa che al 94′ ha salvato sulla linea un gol fatto in contropiede.

Il noto insider ‘Indikayla’, su ‘X’, ha rivelato come la dirigenza stia pensando seriamente a un avvicendamento in panchina. Ultimatum per Slot, sabato contro il Leeds serve una vittoria, altrimenti tra domenica e lunedì potrebbe andare in scena una riunione dei piani alti del club per decidere il suo futuro.

Dallo spogliatoio filtrano confusione e perplessità da parte dei giocatori, l’allenatore sembra aver perso il polso della situazione, cambiando di continuo spartito tattico e idee di gioco. Uno scenario che non depone affatto a favore dell’olandese.