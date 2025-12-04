Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Esonero prima dell’Inter: riunione d’emergenza tra allenatore e dirigenza

Foto dell'autore

I quotati rivali nerazzurri si preparano alla svolta in panchina, colpo di scena

L’Inter vince anche in Coppa Italia e prova a mettersi alle spalle i due passi falsi con il Milan e con l’Atletico Madrid. I nerazzurri saranno comunque attesi, da qui in avanti, da diversi match delicati, da non fallire. C’è caos, comunque, tra alcuni dei prossimi rivali. Il Liverpool potrebbe arrivare a Milano, martedì sera, con un nuovo allenatore. La situazione dei ‘Reds’ si fa sempre più complicata, Arne Slot sta rischiando seriamente il posto.

Giocatori dell'Inter che esultano
Esonero prima del match con l’Inter: la dirigenza ha deciso – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Stagione che ha preso una brutta piega, quella dei campioni d’Inghilterra, staccati di undici punti dalla vetta in campionato e che di recente hanno inanellato risultati negativi un po’ dovunque. Altro passo falso doloroso il pari casalingo con il Sunderland, gara in cui si è rischiato, oltretutto, di perdere nuovamente. Ad Anfield è finita 1-1, pari maturato grazie all’autorete di Mukiele al minuto 81 dopo il vantaggio ospite con Talbi e con Chiesa che al 94′ ha salvato sulla linea un gol fatto in contropiede.

Il noto insider ‘Indikayla’, su ‘X’, ha rivelato come la dirigenza stia pensando seriamente a un avvicendamento in panchina. Ultimatum per Slot, sabato contro il Leeds serve una vittoria, altrimenti tra domenica e lunedì potrebbe andare in scena una riunione dei piani alti del club per decidere il suo futuro.

Dallo spogliatoio filtrano confusione e perplessità da parte dei giocatori, l’allenatore sembra aver perso il polso della situazione, cambiando di continuo spartito tattico e idee di gioco. Uno scenario che non depone affatto a favore dell’olandese.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie