DIRETTA Coppa Italia, Bologna-Parma e Lazio-Milan: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra i rossoblu di Italiano e i gialloblu di Cuesta e quello dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Sarri e i rossoneri di Allegri in tempo reale

Il Bologna riceve il Parma e il Milan fa visita alla Lazio in due gare di sola andata valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Due sfide che eleggeranno le due formazioni che poi si sfideranno ai quarti che non prevedono tempi supplementari: in caso di parità al 90esimo si andrà subito ai rigori. A dirigere le due partite saranno rispettivamente gli arbitri Tremolada di Monza e Guida di Torre Annunziata.

Da una parte, alle 18 allo stadio ‘Dall’Ara’, i campioni in carica rossoblu di Vincenzo Italiano vanno a caccia del successo per provare ad ottenere uno storico bis. I gialloblu di Carlos Cuesta, che nei turni precedenti hanno superato il Pescara e lo Spezia, sognano invece il colpo esterno per aggiudicarsi il derby emiliano e regalarsi un’altra big.

Dall’altra parte, alle 21 allo stadio ‘Olimpico’, i biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono prendersi una rivincita dopo il ko di sabato scorso a San Siro. Ma i rossoneri di Massimiliano Allegri, che hanno già eliminato il Bari e il Lecce, vogliono tornare in finale sfruttando il fatto di non dover partecipare alle coppe europee. Entrambe le gare saranno trasmesse in televisione in chiaro su Italia 1.