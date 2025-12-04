Conte-Spalletti mai contro: i precedenti di entrambi con Juve e Napoli

I due tecnici si sono affrontati soltanto in un torneo amichevole nel 2017

Tre giorni a Napoli-Juve, tre giorni al primo vero confronto ufficiale tra Antonio Conte e Luciano Spalletti. In carriera i due tecnici non si sono mai affrontati, se non in una gara amichevole a Singapore nell’estate 2017: International Champions Cup, con vittoria dell’Inter di Spalletti sul Chelsea di Conte per 2-1.

E in un Roma-Siena, gara di campionato 2005/2006: all’Olimpico vinsero 3-2 i bianconeri di Luigi De Canio, del quale il salentino – alla sua prima esperienza post ritiro – era vice.

Domenica sera al ‘Maradona’, Conte affronterà la Juve per l’undicesima volta in carriera. Il bilancio contro il suo grande amore calcistico è piuttosto amaro: 6 le sconfitte, appena 2 le vittorie in 10 confronti.

La seconda e fin qui ultima l’anno scorso proprio con il Napoli, e la prima il 17 gennaio 2021 con l’Inter. In entrambe le occasioni, l’allenatore leccese vinse poi lo Scudetto. La prima assoluta contro la Juventus fu in B con l’Arezzo: finì 5-1 per Del Piero (doppietta) e compagni.

19/05/2007 – Arezzo-Juventus 1-5 (Serie B)

07/11/2009 – Atalanta-Juventus 2-5 (Serie A);

06/10/2019 – Inter-Juventus 1-2 (Serie A);

08/03/2020 – Juventus-Inter 2-0 (Serie A);

17/01/2021 – Inter-Juventus 2-0 (Serie A);

02/02/2021 – Inter-Juventus 1-2 (Coppa Italia, semifinale di andata);

09/02/2021 – Juventus-Inter 0-0 (Coppa Italia, semifinale di ritorno):

15/05/2021 – Juventus-Inter 3-2 (Serie A);

21/09/2024 – Juventus-Napoli 0-0 (Serie A);

25/01/2025 – Napoli-Juventus 2-1 (Serie A).

Spalletti, che come Conte a Napoli si è laureato Campione d’Italia, vanta invece 17 precedenti contro gli azzurri. Il bilancio è buono: 8 successi, 5 pareggi e 4 sconfitte:

19/05/2019 – Napoli-Inter 4-1 (Serie A);

26/12/2018 – Inter-Napoli 1-0 (Serie A):

11/03/2018 – Inter-Napoli 0-0 (Serie A);

21/10/2017 – Napoli-Inter 0-0 (Serie A);

04/03/2017 – Roma vs Napoli 1-2 (Serie A);

15/10/2016 – Napoli-Roma 1-3 (Serie A);

25/04/2016 – Roma-Napoli 1-0 (Serie A);

25/01/2009 – Napoli-Roma 0-3 (Serie A);

31/08/2008 – Roma-Napoli 1-1 (Serie A);

09/03/2008 – Napoli-Roma 0-2 (Serie A);

20/10/2007 – Roma-Napoli 4-4 (Serie A);

11/01/2006 – Roma-Napoli 2-1 (Coppa Italia);

08/12/2005 – Napoli-Roma 0-3 (Coppa Italia);

21/01/2002 – Ancona-Napoli 0-1 (Serie B);

27/05/2001 – Udinese-Napoli 0-0 (Serie A);

08/02/1998 – Empoli-Napoli 5-0 (Serie A);

14/09/1997 – Napoli-Empoli 2-1 (Serie A).

L’ultimo, nel 2019, fu pesantissimo (4-1), con Spalletti al timone dell’Inter. Le vittorie più belle sono senza dubbio quelle ottenute da allenatore della Roma, oltre a quella con l’Empoli: un 5-0 storico nella stagione in cui il Napoli retrocesse in Serie B.