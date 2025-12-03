L’Inter piomba su Vicario: il post Sommer è già pronto

A fine stagione, le strade dei nerazzurri e dell’estremo difensore elvetico si separeranno: tutte le ipotesi per la sua sostituzione

Sono diversi gli errori attribuiti in questa prima parte di stagione a Yann Sommer, portiere dell’Inter di Cristian Chivu: l’ultimo in ordine di tempo è quello sul gol di Pulisic nel derby contro il Milan.

Il 36enne portiere elvetico è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e le strade con i nerazzurri si divideranno inevitabilmente.

Motivo per cui il direttore sportivo Piero Ausilio si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione, e non solo.

Il nome più gettonato è quello di Guglielmo Vicario, attuale numero 1 del Tottenham. L’ex Empoli è un vecchio obiettivo, visto che già nel 2023, all’epoca della cessione di Onana al Manchester United, fu nel mirino del club lombardo.

Vicario per l’Inter, ma non solo: ecco tutte le alternative

Vicario, però, non è il solo. La prima alternativa ha un nome e cognome noto: Elia Caprile, protagonista con la maglia del Cagliari di Fabio Pisacane.

Volgendo lo sguardo all’estero, attenzione a Noah Atubolu, 23enne portiere del Friburgo, mentre resta viva la pazza idea Mike Maignan.

Il capitano del Milan è in scadenza di contratto il 30 giugno 2026 e si è parlato anche di un passaggio sull’altra sponda dei Navigli, un po’ come successe anni fa con Hakan Calhanoglu.

In ogni caso, l’Inter si muove in vista dell’annata 2026/2027 con Sommer, ormai, arrivato al capolinea della sua esperienza italiana.