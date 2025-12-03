Tegola Spezia, l’infortunio è grave: Sarr dovrà operarsi

Una vera e propria mazzata per i bianconeri guidati da Roberto Donadoni: ko e lungo stop per l’estremo difensore

Alle spalle il successo sulla Sampdoria che ha regalato in parte ossigeno nella lotta per non retrocedere, lo Spezia nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con una tegola davvero inattesa da affrontare.

Fallou Sarr, 28enne senegale e portiere dello Spezia, è stato vittima di un infortunio in allenamento che da subito ha messo in apprensione lo staff di Roberto Donadoni. Sarr, dopo un fortuito scontro di gioco, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Sant’Andrea per gli accertamenti di rito.

E ciò che ne é scaturito rischia di rappresentare una batosta enorme per gli aquilotti. Proprio il club, poco fa, ha diramato una nota ufficiale nel quale ha fatto chiarezza sulle condizioni del portiere. Pessime notizie, Sarr dovrà operarsi.

Sarr sarà operato, il comunicato UFFICIALE dello Spezia

Nel comunicato del club bianconero viene fatta chiarezza e, a questo punto, il problema riscontrato da Sarr potrebbe essere più grave del previsto.

“Gli esami ai quali è stato sottoposto il portiere Fallou Sarr hanno evidenziato una frattura con lussazione della caviglia destra per la quale sarà necessaria una valutazione chirurgica“, si legge nella nota dello Spezia.

I tempi di recupero rischiano di essere, dunque, molto lunghi. Adesso, anche in vista della riapertura del mercato di gennaio, la dirigenza dello Spezia potrebbe pensare anche ad un potenziale sostituto: valutazioni più chiare dopo l’intervento chirurgico.