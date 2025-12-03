“Stai zitto e sparisci!”, scintille Roma-Napoli: cosa è successo davvero tra McTominay e Cristante

Ecco lo scambio di battute a più riprese tra i due centrocampisti protagonisti del match di domenica sera all’Olimpico dopo due falli del romanista

Roma-Napoli è andata in archivio ormai da qualche giorno, ma l’onda lunga un po’ si fa ancora sentire. Anche perché ha cambiato non poco la classifica di Serie A, con i giallorossi scesi dal primo al quarto posto ma comunque a una lunghezza dalla vetta. E soprattutto perché ha segnato quella che possiamo definire la rinascita della squadra di Conte e la chiusura di una settimana perfetta. Tre vittorie in sette giorni tra Atalanta, Qarabag e Roma che pian piano ristabiliscono l’ordine nello spogliatoio, da condottiero come l’ha definito De Laurentiis.

Il Napoli ha giocato una partita fisicamente e tatticamente impeccabile, andando a velocità molto superiore alla Roma soprattutto nel pressing. È stata questa, soprattutto nel primo tempo, la chiave di volta del match. E la squadra di Gasperini, che era in tribuna vista la squalifica rimediata a Cremona, ha accusato anche un po’ di frustrazione. Forse da lì nasce il duello e le sportellate tra Cristante e McTominay, rivelato e raccontato nei dettagli dall’ultimo episodio di BordoCam su Dazn.

Nel primo tempo il contrasto molto duro, con il centrocampista della Roma che falcia e travolge lo scozzese del Napoli. Cristante ‘sfotte’ il suo avversario e lo punge: “Pesi 100 chili e fai queste sceneggiate!” E l’8 azzurro non gradisce e replica di tutto punto: “Shut the f*ck up, get out of my face!” Tradotto alla lettera e non solo: “Chiudi quella ca..o di bocca e sparisci dalla mia vista”. Prime scintille, che poi trovano seguito nel secondo tempo.

Altro contatto e altro fallo piuttosto duro di Cristante, che va col piede a martello all’altezza del tendine d’Achille sull’ex United che resta a terra parecchio dolorante. Poi si rialza, ma zoppicando vistosamente, e si rivolge all’avversario con un “That’s rubbish!”, ovvero “È una porcheria!” per evidenziare la scorretteza dell’intervento del romanista. Poco dopo il numero 4 giallorosso, che in quell’occasione è stato anche ammonito confezionando una prestazione molto negativa, viene tolto dal campo da Gasperini.