Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sogno Kean per la Roma: come stanno le cose

Foto dell'autore

Ad agosto il bomber ha rinnovato con la Fiorentina fino a giugno 2029. La clausola è rimasta, ma è salito il prezzo

Ancora molto giovane e con un potenziale in parte rimasto inespresso. Ecco spiegato perché Moise Kean è sempre oggetto del desiderio di tanti, nonostante la fin qui disastrosa stagione della Fiorentina (ultima in campionato) e un rendimento non all’altezza di quello della passata annata. Per il futuro del classe 2000, nelle ultime ore ha ripreso quota la Roma.

Kean dopo un gol con la Fiorentina
Kean il colpo ad effetto della Roma: ecco con quale formula (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per ‘Asromalive.it’, il bomber della Nazionale “avrebbe già dato l’ok al trasferimento in giallorosso”. Un ok determinato dal progetto tecnico, che quest’anno con Gasperini ha avuto un salto di qualità, e ovviamente dal prestigio di una piazza come quella capitolina.

Difficilissimo, anzi impossibile a gennaio considerato che la Viola non può perderlo in chiave lotta salvezza, non semplice neanche nel prossimo calciomercato estivo visto l’elevato ingaggio (4,5 milioni netti dopo il rinnovo fino al 2029) e il costo del cartellino.

Come scritto da Calciomercato.it lo scorso 30 agosto, nel nuovo accordo è rimasta la clausola risolutiva, ma la cifra è passata da 52 a circa 60 milioni di euro.

Oggi la pista Kean non è affatto calda per la Roma, anche se è indubbio che l’acquisto del centravanti della Fiorentina farebbe felicissimo Gasperini, del tutto insoddisfatto sia di Ferguson che di Dovbyk.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie