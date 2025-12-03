Sogno Kean per la Roma: come stanno le cose

Ad agosto il bomber ha rinnovato con la Fiorentina fino a giugno 2029. La clausola è rimasta, ma è salito il prezzo

Ancora molto giovane e con un potenziale in parte rimasto inespresso. Ecco spiegato perché Moise Kean è sempre oggetto del desiderio di tanti, nonostante la fin qui disastrosa stagione della Fiorentina (ultima in campionato) e un rendimento non all’altezza di quello della passata annata. Per il futuro del classe 2000, nelle ultime ore ha ripreso quota la Roma.

Per ‘Asromalive.it’, il bomber della Nazionale “avrebbe già dato l’ok al trasferimento in giallorosso”. Un ok determinato dal progetto tecnico, che quest’anno con Gasperini ha avuto un salto di qualità, e ovviamente dal prestigio di una piazza come quella capitolina.

Difficilissimo, anzi impossibile a gennaio considerato che la Viola non può perderlo in chiave lotta salvezza, non semplice neanche nel prossimo calciomercato estivo visto l’elevato ingaggio (4,5 milioni netti dopo il rinnovo fino al 2029) e il costo del cartellino.

Come scritto da Calciomercato.it lo scorso 30 agosto, nel nuovo accordo è rimasta la clausola risolutiva, ma la cifra è passata da 52 a circa 60 milioni di euro.

Oggi la pista Kean non è affatto calda per la Roma, anche se è indubbio che l’acquisto del centravanti della Fiorentina farebbe felicissimo Gasperini, del tutto insoddisfatto sia di Ferguson che di Dovbyk.