Juve, è caos VAR: il ‘non gol’ di David fa ancora discutere

A poche ore dal fischio finale di Juventus-Udinese non si placa la polemica sul gol annullato a Jonathan David: ecco cosa succede

Prima l’autorete di Palma, poi il rigore trasformato da capitan Locatelli subentrato all’infortunato Gatti. La Juventus si prende la scena e batte 2-0 l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Ma non senza mille polemiche.

Ancora una volta, al centro di tutto, l’operato del VAR che in una particolare occasione ha scatenato una vera e propria bufera che va avanti da ore. Al centro di tutto la rete annullata a Jonathan David al minuto 33′.

La causa scatenante? La linea del fuorigioco che non prenderebbe in considerazione il giovane Palma, che sembrerebbe tenere in gioco il nazionale canadese privato di un grande gol.

“Abbiamo un problema serio”: VAR sotto attacco

A tal proposito Marcello Chirico, giornalista e tifoso bianconero, sul suo canale ‘Youtube’ ha parlato di “VAR guercio”, sottolineando una svista apparentemente clamorosa.

“AIA, abbiamo un problema serio. È da Juve-Salernitana”, il riferimento al match di tre anni fa nel quale ai bianconeri fu tolto un gol regolare firmato da Milik – quello della vittoria – per un’errata valutazione sulla posizione di Candreva. “La linea è tirata male”, protesta Chirico.

E sui social, ‘X’ in particolare, è scoppiata la bufera con una lamentela costante sulla svista del VAR. “C’è un problema VAR serio. L’ennesimo scandalo di questo strumento dannoso e inutile”, scrive un tifoso bianconero. Un altro utente fa eco: “Hanno inseriito il VAR per penalizzare la Juve, possono essere soddisfatti”.

Il giornalista Giovanni Capuano, invece, propone un fermo immagine che pare rilevare David in – seppur leggerissimo – offside: “Nessun caso Candreva bis, tanto per cambiare si è discusso del nulla”, ha scritto sul suo account ‘X’. Una polemica, ad oggi, tutt’altro che esaurita.

