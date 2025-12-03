Esonero choc, Totò Di Natale non ci sta e si dimette: “Lo faccio per rispetto del calcio”

Terremoto a sorpresa alla Scafatese dove è stato allontanato l’allenatore primissimo in classifica e imbattuto: e anche l’ex bomber dice addio

La Serie D vive un nuovo terremoto. Stavolta però non parliamo per fortuna di società che spariscono, di punti di penalizzazione, fallimenti, tribunali o simili, come magari accade soprattutto in C, ma torniamo a discutere solamente di campo. Certo è che quanto accaduto nel girone G ha comunque fatto scalpore ed è stato effettivamente un fulmine a ciel sereno.

Ci riferiamo all’esonero di mister Gianluca Esposito, allenatore della Scafatese. Il clamore deriva dal fatto che la società in questione non vive un momento difficile in campo, ma anzi è prima in classifica con 4 punti di vantaggio su Trastevere e Nocerina, è imbattuta dopo 14 giornate e ha pure miglior attacco e miglior difesa del campionato. Nonostante questo, il club ha appunto annunciato di aver sollevato l’allenatore e il suo vice dall’incarico, dopo il pareggio con l’Olbia. Secondo alcune indiscrezioni la decisione nascerebbe da alcune tensioni e frizioni interne sorte nelle ultime settimane. Una scelta che ha portato anche alle dimissioni del Club Manager. Non uno qualsiasi, ma parliamo di Totò Di Natale.

Di Natale si dimette da Club Manager della Scafatese dopo 5 mesi: “Sono contro l’esonero del mister”

L’ex stella dell’Udinese e della Nazionale, infatti, ha deciso di lasciare anche lui la Scafatese dopo questa assurda decisione da parte del presidente Felice Romano, che voleva addirittura “vincere il campionato già a dicembre”. L’esonero del mister ha spinto il Club Manager Totò Di Natale a fare un passo indietro: “Cari tifosi, è arrivato il momento in cui bisogna prendere delle decisioni e di riflettere su cosa è giusto fare per il bene della società. Sono trascorsi 5 mesi dal mio arrivo, ho conosciuto tante persone, sono stato accolto in questa città in una maniera meravigliosa e da una squadra di calcio guidata da un grande Presidente con una voglia matta di portare questi colori in categorie professionistiche superiori”.

“Nonostante questo a malincuore devo fare un passo indietro per rispetto di questo sport in quanto sono molto contrariato sulla decisione presa in merito all’esonero di un allenatore che dopo 14 gare risulta essere primo in classifica rispettando le aspettative di questo club e vostro. Lo trovo un esonero molto discutibile. Per tanto vi ringrazio nuovamente per l’affetto che mi avete dimostrato e vi auguro un proseguo di campionato coinvolgente e vittorioso, proprio come lo meritate. Forza Scafatese”.