Diego Tavano (agente Bove) annuncia: “Lavora per tornare in campo. È il sogno di tutti”

L’agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, ha parlato degli obiettivi del centrocampista ex Roma e Fiorentina

Diego Tavano, agente di Edoardo Bove, è intervenuto a ‘Radio 1 Sport’ per parlare del suo assistito. “Edoardo ha voluto una legge per la vita. Rivederlo in campo? Lavora per quello ed è il sogno di tutti”, ha esordito il procuratore.

“Edoardo voleva fare qualcosa di importante. Siamo in attesa del governo – ha dichiarato sulla nuova Legge Bove – Parliamo di un disegno di legge ideato dal senatore Marco Lombardo. Quando ce ne ha parlato abbiamo colto subito l’occasione di fare qualcosa di bello, che ha un senso infinito e un’importanza incredibile. Ogni sette minuti in Italia una persona muore per arresto cardiaco. Ma con un intervento tempestivo c’è un’altra percentuale: l’indice di sopravvivenza, infatti, si triplica”

Poi sul ritorno in campo di Bove: “È un momento di transizione, ma siamo molto ottimisti. Stiamo rispettando i tempi. Edoardo ha una grandissima voglia di giocare, ma al momento non posso aggiungere altro. Auguriamoci quindi di vederlo presto in campo. Lui si sta allenando, poi vedremo”. Italia o estero? “Non possiamo sbilanciarci. In Italia, chiaramente le leggi sono più restrittive. – ha concluso Tavano – Secondo me, vederlo in campo è il sogno di tanti italiani. Tutti, indistintamente, gli vogliono bene”.