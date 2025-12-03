Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Chi è Matteo Cocchi, il classe 2007 che Chivu farà debuttare in Inter-Venezia

Foto dell'autore

Il terzino dovrebbe partire dal primo minuto nel match di Coppa Italia in programma stasera al Meazza

L’Inter ha potenzialmente già in casa il nuovo Dimarco. Parliamo di Matteo Cocchi, nato a Imola il 1° febbraio 2007 ma cresciuto tra il settore giovanile del Bologna e quello nerazzurro.

Ha fatto tutta la trafila, giocando anche sotto età nell’Under 17, fino a debttare in prima squadra l’11 marzo 2025: per il diciottenne gli ultimi 6′ del ritorno degli ottavi Champions contro il Feyenoord.

Grafica Cocchi
Chi è Matteo Cocchi, il classe 2007 che Chivu farà debuttare in Inter-Venezia – Calciomercato.it

Chivu lo conosce bene avendolo ‘svezzato’ nelle giovanili interiste. E stasera contro il Venezia, nella gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia, dovrebbe farlo esordire dal 1′ sulla fascia sinistra, proprio al posto di Federico Dimarco.

Alto 179cm, per Cocchi sarebbe l’esordio assoluto da titolare con la maglia nerazzurra, che ormai indossa da cinque anni. Era gennaio 2021, infatti, quando si trasferì dal Bologna all’Inter.

Cocchi è un vero e proprio esterno a tutta fascia. Ha personalità e un mancino raffinato, da qui il paragone con Dimarco.

Rispetto al numero 32, però, ha qualche centimetro in più – che potrebbe consentirgli un domani di giocare anche nei tre dietro a sinistra – e una qualità nel tiro inferiore. Quando è a disposizione di Vecchi, gioca stabilmente nell’Under 23. È uno dei punti di forza della seconda squadra, ma fra qualche anno potrebbe diventarlo anche della prima.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie