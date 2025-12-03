Chi è Matteo Cocchi, il classe 2007 che Chivu farà debuttare in Inter-Venezia – Calciomercato.it

Il terzino dovrebbe partire dal primo minuto nel match di Coppa Italia in programma stasera al Meazza

L’Inter ha potenzialmente già in casa il nuovo Dimarco. Parliamo di Matteo Cocchi, nato a Imola il 1° febbraio 2007 ma cresciuto tra il settore giovanile del Bologna e quello nerazzurro.

Ha fatto tutta la trafila, giocando anche sotto età nell’Under 17, fino a debttare in prima squadra l’11 marzo 2025: per il diciottenne gli ultimi 6′ del ritorno degli ottavi Champions contro il Feyenoord.

Chivu lo conosce bene avendolo ‘svezzato’ nelle giovanili interiste. E stasera contro il Venezia, nella gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia, dovrebbe farlo esordire dal 1′ sulla fascia sinistra, proprio al posto di Federico Dimarco.

Alto 179cm, per Cocchi sarebbe l’esordio assoluto da titolare con la maglia nerazzurra, che ormai indossa da cinque anni. Era gennaio 2021, infatti, quando si trasferì dal Bologna all’Inter.

Cocchi è un vero e proprio esterno a tutta fascia. Ha personalità e un mancino raffinato, da qui il paragone con Dimarco.

Rispetto al numero 32, però, ha qualche centimetro in più – che potrebbe consentirgli un domani di giocare anche nei tre dietro a sinistra – e una qualità nel tiro inferiore. Quando è a disposizione di Vecchi, gioca stabilmente nell’Under 23. È uno dei punti di forza della seconda squadra, ma fra qualche anno potrebbe diventarlo anche della prima.