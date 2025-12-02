Tempesta in Francia: è pronto a dimettersi

Dopo gli ultimi terribili risultati è esplosa la rabbia dei tifosi. Intanto spunta l’ipotesi dimissioni da parte dell’allenatore

Continua il periodo nerissimo del Nizza, che anche nell’ultimo weekend ha raccolto una pesante sconfitta cedendo il passo per 1-3 al Lorient. Quarto ko di fila in Ligue 1 e situazione sempre più incandescente intono ai rossoneri tra aggressioni ed alta tensione.

È infatti esplosa la rabbia incontrollata dei tifosi della squadra di Haise, il quale a sua volta sembra ora propenso alle dimissioni visto l’enorme polverone che si è venuto a creare. I fan rossoneri sono andati oltre aggredendo Boga e Moffi una volta scesi dal pullman, ed alimentando sempre di più la frattura con la squadra.

In questo senso il club transalpino ha preso le distanze con una nota ufficiale: “Domenica, al ritorno da Lorient, gli Aiglons sono stati accolti davanti al Centro di allenamento e formazione da una numerosa folla. Il club comprende la frustrazione generata dal susseguirsi di scarsi risultati e prestazioni lontane dai suoi valori. D’altra parte, gli eccessi riscontrati durante questo raduno sono inaccettabili. Diversi membri del club sono stati presi di mira. L’OGC Nice offre loro tutto il suo sostegno e condanna questi atti con la massima fermezza”.

A seguito di questo forte comunicato, e dopo i terribili eventi delle scorse ore, l’allenatore Franck Haise starebbe dunque valutando un gesto deciso. Secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato’ il tecnico starebbe seriamente meditando le dimissioni: il 54enne allenatore ha confidato di aver oltrepassato il limite e di poter prendere una decisione nei prossimi giorni.