Sei panchine e solo 11 minuti: Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio

331′ con Tudor e appena 11′ con il tecnico di Certaldo: tutto è abbastanza chiaro

Se tre indizi fanno una prova, sei partite su sette senza giocare ci dicono chiaramente che l’allenatore non lo vede. Che non rientra nei suoi piani, che Joao Mario non rientra in quelli di Luciano Spalletti. E allora, parafrasando proprio il tecnico bianconero, non c’è altra strada all’addio.

Spalletti durante una partita della Juve
Sei panchine e solo 11 minuti: Spalletti non lo vede e a gennaio sarà addio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Joao Mario e la Juve sono destinati a separarsi già nel prossimo calciomercato invernale, appena sei mesi dopo essersi messi insieme. Va detto, fin da principio il loro è stato un legame puramente di convenienza, come si usava fare una volta e si usa fare ancora in tante parti del mondo nonché dell’Italia.

Mera convenienza, nel caso del club di Exor economica e di bilancio. Così nacque lo scambio con il Porto, con Alberto Costa uno degli ultimi affari del dimenticabile Giuntoli: il laterale ha fatto il viaggio opposto, garantendo a Comolli una piccola plusvalenza. Son soddisfazioni.

Se Alberto Costa sta giocando, e pure abbastanza nella squadra di Farioli prima in Liga Portugal, lo stesso non si può certo dire di Joao Mario: fin qui 10 presenze, per miseri 341′, di cui 331′ con il precedente allenatore, Igor Tudor, non sappiamo fino a che punto avallatore del baratto tra le due società.

Joao Mario, solo 11′ con Spalletti prima della Coppa Italia

I rimanenti 11′, in pratica le briciole, li ha collezionati con Spalletti e tutti all’esordio del certaldese sulla panchina bianconera: a Cremona lo scorso 1° novembre.

Per Joao Mario quello scampolo di partita è stato pure l’ultimo, in attesa di stasera: con l’Udinese in Coppa Italia, infatti, il classe 2000 dovrebbe partire titolare per la prima volta in stagione.

Joao Mario in azione con la Juve
Joao Mario può salutare la Juve a gennaio (AnsaFoto) – Calciomercato.it

E forse anche per l’unica e ultima volta, visto che a gennaio potrebbe, anzi dovrebbe salutare per andare altrove. Dove e con quale formula (ha un contratto fino al 2030) ancora non si sa, ma di certo in un club che, almeno in teoria, può garantirgli un impiego maggiore.

Serie A

