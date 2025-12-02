Riunione d’emergenza Real Madrid: Alonso rischia, clamoroso ritorno

Il momento delle ‘Merengues’ ed un possibile ritorno sulla panchina del Real Madrid: Xabi Alonso sotto esame

Un cammino che, recentemente, ha deluso parecchio. Il Real Madrid di Xabi Alonso al centro delle critiche e di un’analisi, da parte dei vertici delle ‘Merengues’, che rischia di portare ad un cambiamento radicale a stagione in corso.

3 punti nelle ultime tre giornate di campionato contro Rayo Vallecano, Elche e Girona: nel mezzo il successo sofferto in casa dell’Olympiakos, in Champions. Nonostante un contratto firmato fino al 2028, il rischio che l’avventura di Xabi Alonso a Madrid sia agli sgoccioli è concreto.

Nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni direttamente da ‘Indikayla News’ che riguarderebbero l’incredibilmente avvicendamento sulla panchina del Real Madrid. Spunta, ancora, il nome di Zinedine Zidane.

Ribaltone Real Madrid, via Alonso: torna Zidane?

Secondo quanto riferito nella giornata di giovedì è prevista una riunione d’emergenza nel quale il Consiglio di Amministrazione del club di Florentino Perez prenderà una decisione, in un senso o nell’altro.

Al centro di tutto il futuro di Xabi Alonso e dell’eventuale nome che potrebbe sostituirlo nell’immediato alla guida dei ‘Blancos’. 4-5 senatori nello spogliatoio sembrerebbero preoccupati per l’approccio tattico dell’allenatore spagnolo, ritenuto dannoso per le prestazioni della squadra. Gli stessi giocatori starebbero spingendo per il ritorno di Zinedine Zidane in panchina.

L’ex centrocampista, accostato anche al ruolo di CT della Francia, nel recente passato ha vinto 3 Champions League con il Real. Ora resta da capire se i vertici del club spagnolo asseconderanno le richieste di parte dello spogliatoio o se sarà rinnovata la fiducia a Xabi Alonso: nella giornata di giovedì è attesa la decisione.