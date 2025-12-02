Atalanta
PAGELLE E TABELLINO COPPA ITALIA, JUVE-UDINESE 2-0: Finalmente David, Yildiz irriducibile e Palma fa danni

Foto dell'autore

Le pagelle e il tabellino della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Udinese a cura della redazione di Calciomercato.it: finalmente David, Yildiz e Miretti portano qualità, Palma dannoso

È una Juventus in gestione quella che ha ospitato l’Udinese allo Stadium per la seconda volta in stagione: dopo la vittoria con Brambilla in panchina, anche in Coppa Italia vincono i bianconeri di Torino.

PAGELLE E TABELLINO COPPA ITALIA, JUVE-UDINESE 2-0: Finalmente David, Yildiz stella polare e Palma fa danni – Calciomercato.it (Ansa Foto)

Luciano Spalletti mette in campo una squadra rivisitata rispetto a quelle che sta proponendo nelle ultime settimane e le risposte dei ricambi sono state ottime. Molto bene Jonathan David, che nei prossimi mesi è tra quelli chiamati a sostituire Dusan Vlahovic, gli manca il gol solo per un pizzico di sfortuna. Ci mette lo zampino nel primo gol e porta qualità nell’attacco bianconero. Chiude ogni discorso Manuel Locatelli, trasformando il rigore che si è procurato Juan Cabal con una delle sue incursioni offensive.

JUVENTUS

  • TOP Jonathan David 7.5: ha messo in mostra tutte le proprie qualità. Capacità di legare il gioco, rifinitura di alto livello e attacco della porta da killer. Solo la sfortuna gli nega di vedere il suo nome iscritto nel tabellino dei marcatori. Piede giusto.
  • Di Gregorio: 6
  • Kalulu: 6.5
  • Gatti: 6 (56′ Locatelli 6.5)
  • Kelly: 6
  • Cambiaso: 6
  • Koopmeiners: 6
  • Miretti: 6.5 (74′ Conceicao 6)
  • Cabal: 6 (74′ Joao Mario 6)
  • McKennie: 6.5
  • Yildiz: 7 (83′ Zhegrova s.v.)
  • David: 7.5 (74′ Openda 6)
  • All. Spalletti: 6.5

UDINESE

  • Sava: 5
  • Bertola: 5.5
  • Solet: 6 (81′ Kristensen s.v.)
  • Palma: 4
  • Ehizibue: 6
  • Lovric: 5.5
  • Zarraga: 6 (59′ Miller 5.5)
  • Atta: 6 (71′ Ekkelenkamp 6)
  • Zemura: 5.5
  • Zaniolo: 6 (59′ Iker Bravo 5.5)
  • Buksa: 5 (71′ Gueye 5)
  • All. Runjaic: 6

Coppa Italia, Juve-Udinese: tabellino e formazioni

Juve-Udinese 2-0: 23′ aut. Palma, 69′ rig. Locatelli

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Koopmeiners, Miretti, Cabal; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Solet, Palma; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

