PAGELLE E TABELLINO COPPA ITALIA, JUVE-UDINESE 2-0: Finalmente David, Yildiz irriducibile e Palma fa danni

Le pagelle e il tabellino della sfida di Coppa Italia tra Juventus e Udinese a cura della redazione di Calciomercato.it: finalmente David, Yildiz e Miretti portano qualità, Palma dannoso
È una Juventus in gestione quella che ha ospitato l’Udinese allo Stadium per la seconda volta in stagione: dopo la vittoria con Brambilla in panchina, anche in Coppa Italia vincono i bianconeri di Torino.
Luciano Spalletti mette in campo una squadra rivisitata rispetto a quelle che sta proponendo nelle ultime settimane e le risposte dei ricambi sono state ottime. Molto bene Jonathan David, che nei prossimi mesi è tra quelli chiamati a sostituire Dusan Vlahovic, gli manca il gol solo per un pizzico di sfortuna. Ci mette lo zampino nel primo gol e porta qualità nell’attacco bianconero. Chiude ogni discorso Manuel Locatelli, trasformando il rigore che si è procurato Juan Cabal con una delle sue incursioni offensive.
JUVENTUS
- TOP Jonathan David 7.5: ha messo in mostra tutte le proprie qualità. Capacità di legare il gioco, rifinitura di alto livello e attacco della porta da killer. Solo la sfortuna gli nega di vedere il suo nome iscritto nel tabellino dei marcatori. Piede giusto.
- Di Gregorio: 6
- Kalulu: 6.5
- Gatti: 6 (56′ Locatelli 6.5)
- Kelly: 6
- Cambiaso: 6
- Koopmeiners: 6
- Miretti: 6.5 (74′ Conceicao 6)
- Cabal: 6 (74′ Joao Mario 6)
- McKennie: 6.5
- Yildiz: 7 (83′ Zhegrova s.v.)
- David: 7.5 (74′ Openda 6)
- All. Spalletti: 6.5
UDINESE
- Sava: 5
- Bertola: 5.5
- Solet: 6 (81′ Kristensen s.v.)
- Palma: 4
- Ehizibue: 6
- Lovric: 5.5
- Zarraga: 6 (59′ Miller 5.5)
- Atta: 6 (71′ Ekkelenkamp 6)
- Zemura: 5.5
- Zaniolo: 6 (59′ Iker Bravo 5.5)
- Buksa: 5 (71′ Gueye 5)
- All. Runjaic: 6
Coppa Italia, Juve-Udinese: tabellino e formazioni
Juve-Udinese 2-0: 23′ aut. Palma, 69′ rig. Locatelli
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Koopmeiners, Miretti, Cabal; McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Solet, Palma; Ehizibue, Lovric, Zarraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic