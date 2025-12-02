Milan e Juve: ecco il vero ostacolo per Maignan

‘Magic Mike’ nel mirino di tanti club importanti, tra rinnovo e addio: cosa succede

Ci sono serate nelle quali un portiere può davvero esaltarsi ed ergersi a protagonista assoluto. E’ stato così per Maignan nel derby Inter-Milan, su cui l’estremo difensore francese ha lasciato il segno con tre parate formidabili, tra cui quella sul rigore di Calhanoglu. Una prestazione super, replicata anche contro la Lazio, che ci ricorda come sia uno dei migliori portieri in circolazione al momento. Le serate di San Siro potrebbero incidere sul suo futuro, con Juventus e Inter, in misura minore, spettatrici interessate.

Da tempo si parla dell’interessamento del club bianconero, vista la situazione contrattuale di Maignan, mentre sono più recenti le indiscrezioni sui nerazzurri. A giugno scadrà il suo contratto con il Milan, per il momento non si intravedono grosse novità in chiave rinnovo e dunque per i torinesi si tratterebbe di un ghiotto affare a zero. Non facile da concretizzare, però, e non solo per la ampia concorrenza, anche dall’estero (Bayern Monaco e Chelsea su tutti).

Le prestazioni di Di Gregorio non convincono e dunque la Juve ci sta pensando seriamente. Ma sul nostro sito avevamo già raccontato dei pro e dei contro dell’affare Maignan, dai costi da sostenere pur per un parametro zero, all’incognita infortuni.

Ai nostri microfoni, poi, Zoff ha evidenziato come la Juve potrebbe continuare a puntare su Di Gregorio. Detto che il Milan non si è ancora arresa sul fronte rinnovo, l’ostacolo maggiore per tutte le italiane è rappresentato proprio dalla Premier League, campionato in cui Maignan ha sempre sognato di poter giocare.