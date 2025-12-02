Milan-Como, la rabbia dei tifosi contro De Siervo: “Dovete rimborsarci, è una pagliacciata”

Istituzioni calcistiche al lavoro per il match in Australia, ma il pubblico non ci sta: sul web si scatena ancora una volta la polemica

Tanti i protagonisti che hanno preso la parola durante il ‘Gran Galà del Calcio’ di ieri sera, tra cui anche l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo. Interpellato nuovamente sul progetto di disputare Milan-Como a Perth in Australia, per il quale a suo dire la situazione sarebbe a buon punto. Ma le sue parole, ancora una volta, hanno generato il caos. Tanti commenti negativi dagli appassionati del mondo del calcio, che chiedono ben altro tipo di misure per rilanciare il calcio italiano.

De Siervo, ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui Riccardo Meloni, inviato di Calciomercato.it, ha spiegato in merito: “Abbiamo lavorato per questo, è un progetto innovativo, c’è chi lo ha capito, altri non lo hanno fatto. Stiamo ultimando le autorizzazioni internazionali in queste ore, manca un ultimo passaggio per l’approvazione della FIFA. E’ un piccolo sacrificio per i tifosi italiani, ma nell’ottica di un grande risultato nel lungo periodo. In Australia c’è una vasta immigrazione italiana che continua ad avere una grande passione per il calcio e questo va tutelato”.

I tifosi, però, come detto non la pensano come lui. E sulla nostra pagina Facebook, non sono mancati i commenti al veleno nei confronti di De Siervo. Diversi utenti si sono scagliati contro di lui: “Il Milan che va ad elemosinare 3 milioni fa ridere“, “I giocatori e le società dovrebbero rifiutarsi”, “La FIGC faccia il sacrificio di rimborsarci l’abbonamento“, “E’ una vergogna senza senso”, “E’ una pagliacciata”, “Come sempre quindi è colpa della pirateria”, “Fallo tu il sacrificio, tagliati lo stipendio o vattene”.