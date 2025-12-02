Atalanta
Levak da prima squadra: scout del Manchester United per vederlo in azione

All’Atalanta dall’estate scorsa dopo l’addio alla Roma, il talento del croato appare del tutto sprecato in Serie C

I grandi club d’Europa non hanno smesso di seguire Sergej Levak.

Come appreso da Calciomercato.it, di recente anche uno scout del Manchester United ha seguito dal vivo le sue prestazioni con l’Under 23 dell’Atalanta, che l’estate scorsa lo ha preso a zero dopo l’addio alla Roma.

Levak con l'Atalanta Under 23
Levak da prima squadra: scout del Manchester United per vederlo in azione

Il club orobico ha sconfitto una concorrenza importante che comprendeva pure l’Inter e altre società di Serie A: da inizio stagione è alle dipendenze di Bocchetti nella seconda squadra orobica, attualmente 12esima.

Il talento del croato classe 2006 appare, però, davvero sprecato nel campionato di Serie C. Ecco perché non sorprenderebbe un suo salto a breve in prima squadra ora nelle mani di Palladino.

Nel frattempo se lo gode Bocchetti, il quale dopo una prima fase di ambientamento lo ha sempre impiegato dal primo minuto. Levak è un centrocampista ‘alla Rodri’, con tempi di inserimento in zona gol molto importanti: con 3 reti, l’ultima domenica nel 3-1 al Siracusa, è il quarto miglior marcatore della rosa nerazzurra, il primo tra i centrocampisti di ruolo.

