Juve-Udinese, Cabal nel mirino dei social: “Neanche in Next Gen”

Juventus-Udinese, i tifosi bianconeri ‘puntano’ Cabal dopo i primi 45′: s’infiammano i social

La Juventus chiude il primo tempo degli Ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese in vantaggio ma l’attenzione del popolo bianconero, soprattutto sui social, è finita su Juan Cabal.

La prestazione del terzino colombiano non ha convinto e, in realtà, a tratti ha fatto correre più di un brivido nei primi 45′, soprattutto in fase difensiva.

E così su ‘X’ si è scatenata una polemica al centro della quale è finita proprio il laterale scelto da Spalletti, dal 1′, per la sfida contro i friulani.

“Pericolo costante”: Cabal spaventa i tifosi della Juventus

“Io gli voglio bene, ma Cabal si deve svegliare”, ha scritto un tifoso evidentemente poco soddisfatto dalla prestazione a tratti troppo rinunciataria in fase di spinta.

Ma non è finita qui. In tanti hanno mostrato perplessità sul momento del 24enne apparso non in grande condizione: “Cabal è un pericolo costante. Come sta ora neanche in NextGen potrebbe giocare“, sottolinea un altro delusissimo tifoso bianconero.

Un ragionamento che prosegue: “Cabal fuori dal campo subito”, la sentenza di un altro utente mentre si rimarca il solito concetto: “Cabal pericolo pubblico“.

Io gli voglio bene, ma Cabal si deve svegliare — Raffaele (@Raffa4maro) December 2, 2025

Sì ma Cabal è un pericolo costante. Come sta ora neanche in NG potrebbe giocare — Daniele.CDG (@Daniele197383) December 2, 2025

cabal fuori dal campo subito. — Nicky (@justmenickeee) December 2, 2025

“Cabal al momento è il migliore… dell’Udinese”, l’ironia di un utente che non ha evidentemente gradito il primo tempo dell’ex Verona. Un altro tifoso, invece, non lascia speranza: “Indecente“, la dura definizione per Cabal.

Cabal al momento il migliore.

Dell’Udinese 😅 — Mario Cama (@mario_cama) December 2, 2025

Cabal è indecente — Del Prato (@Kulusecsi) December 2, 2025

Uno scenario che, a questo punto, vede la scelta di Spalletti di lanciarlo titolare assolutamente bocciata dai tifosi della Juventus. In attesa del secondo tempo nel quale i sostenitori bianconeri sperano in un cambiamento repentino.