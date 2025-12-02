Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Giudice sportivo: UFFICIALE, 7 squalifiche con quella di Allegri

Foto dell'autore

Tre giocatori sono stati sospesi un turno

È arrivato pochi minuti fa il dispositivo del Giudice sportivo in merito alla tredicesima giornata di Serie A. C’era grande attesa per la decisione su Massimiliano Allegri, il tecnico del Milan espulso da Collu dopo il faccia a faccia con lo stesso arbitro nel finale di Milan-Lazio.

Allegri durante Milan-Lazio
Giudice sportivo: UFFICIALE, 5 squalifiche con quella di Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ad Allegri non è stata comminata alcuna giornata aggiuntiva.

Soltanto 1 giornata, oltre a 10mila euro di multa, come previsto dalla sanzione ricevuta in campo, “per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una on field review’, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiunge successivamente l’Arbitro nell’area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”.

Medesima sanzione, con ammenda però di 5mila euro per Marco Ianni, assistente di Sarri che ha avuto un battibecco proprio con Allegri prima che quest’ultimo uscisse dal terreno di gioco. Sospeso un turno anche l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic e Nicola Beati, collaboratore di Paolo Zanetti, tecnico del Verona.

Per quanto riguarda i calciatori, squalificati un turno Mariano Emir Troilo (Parma), Roberto Gagliardini (Hellas Verona) e Marin Pongracic (Fiorentina).

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie