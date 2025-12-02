Giudice sportivo: UFFICIALE, 7 squalifiche con quella di Allegri

Tre giocatori sono stati sospesi un turno

È arrivato pochi minuti fa il dispositivo del Giudice sportivo in merito alla tredicesima giornata di Serie A. C’era grande attesa per la decisione su Massimiliano Allegri, il tecnico del Milan espulso da Collu dopo il faccia a faccia con lo stesso arbitro nel finale di Milan-Lazio.

Ad Allegri non è stata comminata alcuna giornata aggiuntiva.

Soltanto 1 giornata, oltre a 10mila euro di multa, come previsto dalla sanzione ricevuta in campo, “per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una on field review’, dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiunge successivamente l’Arbitro nell’area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria”.

Medesima sanzione, con ammenda però di 5mila euro per Marco Ianni, assistente di Sarri che ha avuto un battibecco proprio con Allegri prima che quest’ultimo uscisse dal terreno di gioco. Sospeso un turno anche l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic e Nicola Beati, collaboratore di Paolo Zanetti, tecnico del Verona.

Per quanto riguarda i calciatori, squalificati un turno Mariano Emir Troilo (Parma), Roberto Gagliardini (Hellas Verona) e Marin Pongracic (Fiorentina).