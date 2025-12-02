Atalanta
“Emozione incandescente”: Spalletti pensa già a Napoli-Juve

Le parole del tecnico di Certaldo dopo la vittoria in Coppa Italia: da David a Napoli-Juventus, ecco cosa ha detto

Luciano Spalletti è intervenuto a ‘Coppa Italia Live’ su Italia 1, dopo il successo contro l’Udinese per 2-0 negli Ottavi di Finale di Coppa Italia.

SU JUVENTUS-UDINESE – Abbiamo giocato una discreta partita, soprattutto quando si gioca con squadre che hanno gamba e corsa come l’Udinese. Siamo sempre stati in equilibrio, ci siamo procurati situazioni importanti. In alcuni momenti potevano gestire meglio, visto il livello di qualità che dobbiamo raggiungere. Bisogna essere sempre feroci e cattivi, il leone vero mette sempre la sua forza anche con un topolino”.

SU JONATHAN DAVIDDavid quando viene incontro sa far circolare bene la palla, dentro l’area si muove benissimo. Dentro dà il meglio di sé, sa gestire palle difficili. Openda ha bisogno di spazi, possono giocare insieme”.

SU NAPOLI-JUVESarà un’emozione incandescente tornare lì dove ho moltissimi amici, tanti bambini mi aspettano. Non conterà come verrò accolto ma quello che sarà il mio sentimento nei loro confronti. Gli voglio il massimo del bene”.

SUL GRUPPOHo visto progressi giorno dopo giorno ed è una cosa che mi fa ben sperare, come stasera. Qualcosa ancora ci manca, siamo sulla strada buona”.

