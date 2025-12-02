DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Udinese | Segui la cronaca LIVE

Prima partita degli ottavi di finale della competizione nazionale tra le due squadre bianconere
Dopo la vittoria interna contro il Cagliari di Fabio Pisacane nella tredicesima giornata del campionato di Serie A, la Juventus torna in campo per la Coppa Italia.
I bianconeri dell’allenatore Luciano Spalletti puntano alla competizione, ma scendono in campo con diverse seconde linee, anche in vista del big match del prossimo turno sul campo del Napoli campione d’Italia in carica del grande ex Antonio Conte.
Di contro, l’Udinese di mister Kosta Runjaic è pronta a fare lo sgambetto ai più quotati rivali e continuare ad ottenere risultati importanti, dopo la vittoria sul campo del Parma della scorsa giornata.
Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.
PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-UDINESE
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cabal; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda. All. Spalletti
UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Piotrowski, Ekkelenkamp, Modesto; Bravo, Buksa. All. Runjaic