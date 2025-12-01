Rrahmani-Kone, alla moviola sfugge un elemento chiave

Polemiche sul gol del Napoli contro la Roma convalidato da Massa e Var. Atalanta e Inter chiedono un rigore, caos in Milan-Lazio

In attesa del posticipo tra Bologna e Cremonese, la 13esima giornata di Serie A ha già regalato tanti episodi da moviola. Lo scontro al vertice tra Roma e Napoli è stato vinto dai partenopei grazie ad un gol di Neres che ha scatenato le proteste dei calciatori giallorossi per un contatto a inizio azione tra Kone e Rrahmani.

Ben posizionato, l’arbitro Massa ha fatto proseguire ed il Var ha avallato la sua decisione. In effetti il difensore kosovaro tocca il pallone in scivolata prima di colpire l’avversario (c’è anche un extra movement per sgambettarlo?). Resta qualche dubbio legato al fatto che, contrariamente a quanto dichiarato da alcuni moviolisti, il pallone non viene tolto dalla disponibilità del mediano francese, che anzi prova a giocarlo da terra.

Reclama un rigore l’Atalanta contro la Fiorentina: l’intervento di Pongracic su Sulemana sembra falloso, ma non c’è un replay che chiarisca se il difensore viola tocchi o meno il pallone. Rischia molto anche Meister in Pisa-Inter: stavolta sicuramente non c’è tocco sul pallone, ma il contatto con Zielinski sembra un po’ lieve per portare al penalty. Guida non fischia e il Var non lo richiama.

Nello stesso match dell’Arena Garibaldi’, rischia l’espulsione Acerbi. Già ammonito il difensore meneghino trattiene Nzola per un istante ma poi lo lascia andare indisturbato verso la porta di Sommer. Il centravanti dei toscani sciupa la clamorosa occasione: col senno di poi avrebbe fatto meglio a fermarsi per far prendere all’avversario il secondo cartellino giallo.

Di Paolo fa sbagliare Collu: piccolo danno alla Lazio per non farne uno grosso al Milan

Incredibile quanto successo allo scadere di Milan-Lazio sabato sera. Pavlovic intercetta con il gomito il tiro di Romagnoli, ma per Collu è tutto regolare e indica il corner. Il Var Di Paolo (che sarà fermato da Rocchi) lo richiama all’On Field Review perché il braccio è fuori dalla figura ma non è punibile perché in posizione naturale su un pallone inaspettato.

Il problema è che Collu vede una trattenuta di Marusic sullo stesso Pavlovic e fa riprendere con una punizione per i rossoneri. Per non fare un grosso danno al Milan (il rigore non c’era) ne ha fatto uno medio/piccolo alla Lazio che non ha usufruito del calcio d’angolo.

Due rigori chiesti dal Cagliari contro la Juventus. Al primo minuto Kostic trattiene e poi sgambetta Palestra (probabilmente fuori area), ma il primo a prendere per la maglia l’avversario è lo stesso esterno rossoblu. Non c’è tocco di braccio di Miretti al 90esimo: è Gaetano a prenderla con la mano.