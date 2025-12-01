Rocchi deluso e furioso dopo Milan-Lazio: “Una follia”. E il Var va verso lo stop

L’episodio molto discusso del braccio di Pavlovic e la spiegazione di Collu per la non assegnazione del rigore lascerà degli strascichi

Il settore arbitrale del calcio italiano esce ancora una volta con le ossa rotte dalla giornata di Serie A. Sotto la lente è finito ovviamente Milan-Lazio e l’episodio ormai celebre del fallo di mano di Pavlovic negli ultimi secondi di recupero. Il rigore non fischiato, il richiamo da parte del Var Di Paolo all’arbitro Collu, che ha dovuto destreggiarsi tra ammonizioni e richiami vari – vedi Allegri e non solo – prima di riuscire ad arrivare al monitor.

Poi la decisione del rigore comunque non assegnato alla Lazio, ma solo per un fantomatico fallo subito dallo stesso Pavlovic da parte di Marusic nello stesso frangete del tocco col braccio. Come ha detto Luca Marelli, insomma, la scelta finale giusta ma per i motivi sbagliati. Un procedimento un po’ contorto che non è piaciuto per niente neanche a Gianluca Rocchi, che nelle scorse ore ha contattato la Lazio nella persona di De Marco, responsabile dei rapporti con il club, chiarendo con il referee manager biancoceleste Riccardo Pinzani.

Milan-Lazio, Rocchi pronto a prendere provvedimenti col Var

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, dalle segrete stanze della CAN filtra che il tocco di mano di Pavlovic non era rigore, visto che la posizione del braccio era non troppo distante dal corpo e con il gomito comunque attaccato, oltre al fatto che il pallone arriva da distanza minima. Ma la chiamata del Var Di Paolo, anche per questo, “è una follia” come scrive il quotidiano. La spiegazione di Collu per non assegnare – giustamente secondo i vertici arbitrali – il rigore alla Lazio è però la classica toppa peggiore del buco.

Dopo aver analizzato tutti gli audio da Lissone, Rocchi è pronto a prendere provvedimenti. Proprio il Var Di Paolo ha le colpe maggiori e dovrebbe restare a riposo per un po’ (si parla di un paio di turni per poi ripartire dalla Serie B). La prestazione dell’arbitro Collu invece è stata valutata soddisfacente, al netto della spiegazione, che è un errore. Rocchi cercherà di aggiustare il tiro della classe arbitrale tornando alle proverbiali ‘cose semplici’.