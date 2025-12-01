Atalanta
Da oggetto misterioso a jolly: Diouf vuole prendersi l’Inter

Inter, il primo rinforzo di gennaio è già a Milano. Favorita anche dal regolamento FIFA che impedisce di giocare per tre squadre diverse nella stessa stagione calcistica, l’Inter può avere un insospettabile jolly in più senza dover ricorrere al calciomercato: Andy Diouf.

Da oggetto misterioso a jolly: Diouf vuole prendersi l'Inter

“Attenzione, non sarà Diouf quello buono tra Luis Henrique e Sucic?”. Questo l’interrogativo lanciato dalla Gazzetta nel dare un bel 6.5 in pagella al centrocampista francese. Anche se due indizi non fanno ancora una prova, l’ex Lens nel derby e contro il Pisa ha mostrato netti segni di miglioramento, mettendo in mostra un coraggio e una determinazione sconosciuti al brasiliano ex Marsiglia, in un ruolo non suo.

Certo, è ancora poco per giustificare i 20 milioni più 5 di bonus spesi in estate dall’Inter, ma i segnali sono comunque incoraggianti e Diouf può diventare davvero un jolly da utilizzare sia in fascia che come mezzala. Chissà che i progressi messi in mostra nelle ultime settimane non possano regalargli la prima presenza da titolare nei prossimi giorni.

