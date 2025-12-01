Conte, la vittoria non basta: un errore lungo tre mesi, ecco qual è

Il tecnico campione d’Italia espugna l’Olimpico, ma non evita, ancora, le polemiche: stoccata nei suoi confronti

Nel momento più difficile, il Napoli si è ricompattato. Tre vittorie consecutive tra campionato e Champions, soprattutto dimostrazione di forza e solidità contro la Roma, un successo non brillante quello dell’Olimpico ma in fondo a una gara gestita in maniera consapevole e autoritaria. Eppure, proprio questo momento fa sì che Antonio Conte finisca di nuovo nel mirino per la gestione della rosa.

I molteplici infortuni hanno costretto più volte l’allenatore pugliese a ripensare l’atteggiamento tattico. Ora, un ritorno al passato con la difesa a tre e i due trequartisti dietro la punta a svariare, un po’ come ai tempi del Chelsea. Neres, tra Atalanta e Roma, tre volte a segno, con un impatto devastante. Bene anche Lang. Ma proprio il fatto che i due, in precedenza, fossero stati messi se non nel dimenticatoio un po’ in naftalina fa storcere il naso ad alcuni commentatori, tra cui Giovanni Capuano.

Il giornalista di ‘Panorama’ ha spiegato in un post su ‘X’ come mai, nella prima parte di stagione, Conte avesse commesso un errore serio. “Neres è il simbolo della rosa lunga e profonda del Napoli, ma che per tre mesi è stata male utilizzata“, ha affermato. Ora, gli azzurri stanno trovando nuove risorse, ma il peggio non è ancora passato. Gli impegni incombono e le assenze resteranno numerose e prolungate. Vedremo come gli azzurri riusciranno a gestire tutto questo.