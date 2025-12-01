Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Conte, la vittoria non basta: un errore lungo tre mesi, ecco qual è

Foto dell'autore

Il tecnico campione d’Italia espugna l’Olimpico, ma non evita, ancora, le polemiche: stoccata nei suoi confronti

Nel momento più difficile, il Napoli si è ricompattato. Tre vittorie consecutive tra campionato e Champions, soprattutto dimostrazione di forza e solidità contro la Roma, un successo non brillante quello dell’Olimpico ma in fondo a una gara gestita in maniera consapevole e autoritaria. Eppure, proprio questo momento fa sì che Antonio Conte finisca di nuovo nel mirino per la gestione della rosa.

Antonio Conte
Conte, la vittoria non basta: un errore lungo tre mesi, ecco qual è – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

I molteplici infortuni hanno costretto più volte l’allenatore pugliese a ripensare l’atteggiamento tattico. Ora, un ritorno al passato con la difesa a tre e i due trequartisti dietro la punta a svariare, un po’ come ai tempi del Chelsea. Neres, tra Atalanta e Roma, tre volte a segno, con un impatto devastante. Bene anche Lang. Ma proprio il fatto che i due, in precedenza, fossero stati messi se non nel dimenticatoio un po’ in naftalina fa storcere il naso ad alcuni commentatori, tra cui Giovanni Capuano.

Il giornalista di ‘Panorama’ ha spiegato in un post su ‘X’ come mai, nella prima parte di stagione, Conte avesse commesso un errore serio. “Neres è il simbolo della rosa lunga e profonda del Napoli, ma che per tre mesi è stata male utilizzata“, ha affermato. Ora, gli azzurri stanno trovando nuove risorse, ma il peggio non è ancora passato. Gli impegni incombono e le assenze resteranno numerose e prolungate. Vedremo come gli azzurri riusciranno a gestire tutto questo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie