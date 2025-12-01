Caressa al vetriolo sugli arbitri e non solo: “C’è caos totale in campo ma anche al commento”

Il giornalista di Sky ha parlato della situazione del mondo arbitrale soffermandosi sull’episodio con Collu in Milan-Lazio

Roma-Napoli finisce con la vittoria della squadra di Conte per 1-0 e le polemiche per il gol di David Neres che ha deciso la partita. I tifosi giallorossi in particolare si sono scatenati durante il match e nel postgara per la decisione dell’arbitro Massa che non ha ravvisato un possibile fallo su Manu Koné all’inizio dell’azione. Anche se per i moviolisti delle varie tv non c’era nulla di irregolare nella scivolata di Rrahmani.

Non era d’accordissimo neanche Gasperini, che ha ascoltato la spiegazione di Luca Marelli rispondendo che “in questi episodi così viene sempre fischiato fallo”. Anche Koné chiedeva una review al monitor da parte dell’arbitro. Un weekend comunque particolare per la classe arbitrale, visto anche il caos in Milan-Lazio per il rigore chiesto dai biancocelesti per il braccio di Pavlovic. Il direttore di gara Collu è stato richiamato e non ha assegnato il penalty per un presunto fallo.

E lo stesso Marelli è stato sibillino durante l’OFR: “Spero non assegni questo rigore”, facendo storcere il naso ai laziali con questa frase. E poi ha avallato la decisione dell’arbitro, ma criticandone le motivazioni, quelle appunto di un fallo di Marusic che non c’è. Insomma, un weekend movimentato.

Caressa: “Collu ha pensato di farci fessi tutti, penso sarà fermato a lungo”

Nel postgara di Roma-Napoli Fabio Caressa ha detto la sua sulla situazione generale e su Milan-Lazio, lanciando pure qualche frecciatina: “C’è caos in campo e caos al quadrato al commento. È veramente il caos al quadrato. Una volta è sì, una volta è no. Non si capisce niente. Collu pensa di farci fessi tutti? Ha pensato: adesso vi aggiusto io. E ha fatto fessi tutti. Ha pensato: ‘Non sono sicuro se sia rigore o meno, però dico che c’è, ma non lo do. E fa una pataccata. Voglio fare la ricostruzione: l’arbitro viene richiamato al VAR, ed è scandaloso che un arbitro non possa andare al VAR perché ci sono tutti addosso. Dobbiamo metterlo da un’altra parte”.

“Ma avete sentito che tono aveva? Come i bambini che fanno: io ho fatto così, però anche lui… Non si offenda Collu, tanto peggio di così non si poteva fare. Ha cercato di salvare capra e cavoli. Non voglio mancargli di rispetto, l’avrà fatto in buona fede, però psicologicamente si aggrappa a una cosa che ha visto per cercare di uscire dall’impasse. Collu penso che sarà fermato per molto tempo, perché non puoi aggiustare le cose in questo modo. È la fine di ogni certezza. È l’apoteosi del ‘famo come ce pare’. E poi i varisti ormai hanno questo atteggiamento: per esistere devo intervenire col VAR, sennò non esisto”.