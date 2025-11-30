Sfida tra Conte e Allegri per la panchina? Arriva il verdetto dei bookmakers

I due allenatori sono stati nuovamente chiamati in causa: tentazione a sorpresa per la possibile svolta

Uno contro l’altro nella sfida di San Siro dello scorso 28 settembre, Conte ed Allegri vanno a caccia di conferme importanti nelle prossime sfide di campionato per rispondere colpo su colpo agli squilli della Roma. L’allenatore del Napoli e il tecnico del Milan, però, sono finiti loro malgrado al centro di un intrigante tourbillon di panchine.

Da sempre scatenati nel dare previsioni sui possibili intrecci di mercato, i betting analyst d’Oltremanica si sono nuovamente scatenati. Questa volta l’ago della bilancia è rappresentato dalla panchina dell’Arsenal, attualmente occupata da Arteta. Protagonisti di una prima parte di stagione entusiasmante, i Gunners occupano la testa della classifica in Premier League con sei punti di margine sul Chelsea secondo.

Un ruolino di marcia confermato anche in Champions, competizione nella quale Saka e compagni hanno ottenuto cinque successi su cinque. Sulla cresta dell’onda, Arteta è finito nel mirino di diversi top club come Real Madrid e Barcellona che potrebbero prenderne in seria considerazione la candidatura.

Maxi intreccio con Conte ed Allegri: ecco cosa sta succedendo

Benché la volontà dell’Arsenal e del tecnico spagnolo sia quella di trovare un punto d’unione per proseguire il loro rapporto con rinnovo e annesso adeguamento, non sono esclusi clamorosi colpi di scena.

Anche per questo, analizzando gli ipotetici risvolti sulla panchina dei londinesi e tirando in ballo diversi bookmakers, Football Insider si spinge oltre arrivando a stilando la lista dei possibili successori di Arteta. Dossier piuttosto ampio che comprende, come anticipato, anche Conte e Allegri, ma non solo.

Il nome più quotato in ottica Arsenal in caso di separazione da Arteta è infatti quello di Inzaghi, la cui candidatura è bancata sei volte la posta. Insegue Allegri (a quota 9) che sopravanza Simeone (a quota 11).

Un pokerissimo di allenatori si trova invece a quota 13, ventaglio nel quale è presente lo stesso Conte, al centro di insistenti voci nelle ultime settimane, parzialmente rientrate dopo le ultime due vittorie contro Atalanta e Qarabag.