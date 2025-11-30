Roma-Napoli, Gasperini ha scelto la nuova posizione: ecco da dove sta guardando la partita

Il tecnico giallorosso, squalificato, ha scelto un posto curioso per assistere alla supersfida dell’Olimpico e i tifosi non se lo sono fatto sfuggire

All’Olimpico è la serata delle grandi occasioni, un Roma-Napoli che come qualche decennio fa valeva lo scudetto. Ora vale la vetta, un pezzo importante di campionato come classifica ma anche a livello psicologico, per testare il reale livello delle due squadre in campo. La sfida anche tra due allenatori come Gasperini e Conte, da solo però in panchina perché il tecnico giallorosso è squalificato.

E c’era proprio attesa per conoscere il posto in cui il tecnico di Grugliasco si sarebbe accomodato per seguire la partita e magari dare qualche indicazione telematica ai suoi collaboratori. Bene, Gasperini ha scelto la quiet room – dedicata ai tifosi speciali che hanno particolare bisogno di silenzio – posizionata dietro l’ultima fila della tribuna stampa, più precisamente quella adiacente ai distinti Sud.

All’Olimpico non è sfuggito l’avvicendamento e hanno colto il loro allenatore, acclamandolo e applaudendolo. E lui, forse anche un po’ sorpreso da tutto questo affetto a ‘distanza’, ha sorriso in maniera genuina facendo capolino e salutando con la mano più volte, per non scontentare nessuno. Il clima è di quelli caldi e il termometro lo dà lo striscione che campeggiava in tutta la Curva Sud: “La vertigine non è paura di cadere, ma voglia di volare… Crediamoci insieme!”