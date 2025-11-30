Atalanta
PAGELLE E TABELLINO ROMA-NAPOLI 0-1: Soulé, Cristante e Ferguson deludono. Neres decisivo

e

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 13a giornata della Serie A Enilive 2025/26

David Neres (Ansafoto)

Roma

Svilar 6

Mancini 5,5

Ndicka 5,5

Hermoso 5,5

Celik 5,5

Koné 5,5

Cristante 5. Dal 60′ El Aynaoui 6

Wesley 5,5. Dall’82’ El Shaarawy sv

Soulé 5. Dal 60′ Dybala 5,5

Pellegrini 6. Dall’80’ Bailey sv

Ferguson 5. Dal 46′ Baldanzi 5,5

Allenatore: Gasperini (in panchina Gritti) 5,5

La Roma delude in pieno e se qualche giorno fa Gasperini aveva parlato di una crescita interrotta, questo ha tutta l’aria di essere un passo indietro. Di sufficienti veri ce ne sono pochi, Pellegrini ed Hermoso la stiracchiano insieme a Svilar ma per il resto faticano tutti. Soulé floppa, Ferguson idem, Cristante commette un errore dietro l’altro non da lui, Wesley pure anche se va detto che in avanti ha poco manforte. Koné non era al top e si è visto, ma sbaglia troppo. La difesa regge, non è perfetta nel primo tempo e i tre centrali marcano a uomo il tridente del Napoli, che però ha un passo totalmente diverso.

Napoli

Milinkovic-Savic 7

Beukema 6,5

Rrahmani 6,5

Buongiorno 6

Di Lorenzo 6,5

Lobotka 6

McTominay 6

Olivera 6

Neres 7. Dall’85’ Lucca sv

Hojlund 6,5. Dall’80’ Elmas 6

Lang 6,5. Dal 69′ Politano 6

Allenatore: Conte 7

Arbitro: Massa 5,5

Neres decide il match. È imprevedibile, si muove su tutto l’arco offensivo, facendo anche il centravanti per una frazione del secondo tempo. Una spina nel fianco per la difesa della Roma, così come Lang e un Hojlund che si sacrifica lottando corpo a corpo con i difensori.

Il tabellino di Roma-Napoli 0-1

Marcatori: 35′ Neres (N)

Ammoniti: Cristante (R), Lobotka (N), Beukema (N), Baldanzi (R), Ndicka (R), Olivera (N)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante (60′ El Aynaoui), Wesley (82′ El Shaarawy); Soulé (60′ Dybala), Pellegrini (80′ Bailey); Ferguson (46′ Baldanzi).
A disposizione: Vasquez, Gollini, Ghilardi, Sangaré, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi, Dybala, El Shaarawy, Bailey.
Allenatore: Gasperini (in panchina Gritti).

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno, Di Lorenzo; Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (85′ Lucca), Hojlund (80′ Elmas), Lang (69′ Politano).
A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino.
Allenatore: Conte.

Arbitro: Massa. Assistenti: Meli e Alassio. IV Uomo: Pairetto. Var: Aureliano. AVar: Di Bello.

 

