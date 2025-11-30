Mugugni dei tifosi della Juventus, la reazione di Spalletti diventa virale: il video del confronto

Il tecnico si sfoga durante il match contro il Cagliari, ecco che cosa è successo: scatta la polemica

La Juventus torna alla vittoria in campionato contro il Cagliari, anche se con una prestazione non troppo brillante. Nuovi problemi, per i bianconeri, con l’infortunio di Vlahovic piuttosto serio, come annunciato da Spalletti in conferenza stampa. L’allenatore, poi, è stato anche protagonista di un confronto a distanza con i tifosi su Jonathan David.

Prestazione negativa, ancora una volta, da parte del canadese e alle spalle del tecnico sono stati in molti a mugugnare. Durante la partita, a un certo punto, Spalletti ha però perso la pazienza e si è girato a controbattere. La cosa è stata ripresa dal video di un altro tifoso, l’allenatore ha replicato nei confronti di un tifoso particolarmente esasperato dicendogli: “Ma fammi capire, che cosa vuoi?“, allargando le braccia in maniera sconsolata.

Tifoso si lamenta dello stato di forma di #David, #Spalletti si gira e si mette a discutere con lui 🤨 pic.twitter.com/f4CFOVNnKa — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 30, 2025

La tensione per le prestazioni poco entusiasmanti di alcuni protagonisti è palpabile nell’ambiente. Ma proprio a David e Openda dovrà affidarsi, ora, la Juventus, con l’assenza del titolare Vlahovic, per cercare di risalire la china. E’ evidente il tentativo di Spalletti di portare maggiore serenità. Sperando di trovare risposte all’altezza da parte di chi finora non è riuscito a esprimersi ai livelli richiesti. Perché non sempre potrà pensarci Yildiz a togliere le castagne dal fuoco.