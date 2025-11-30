Atalanta
Marelli fa infuriare Gasperini: con Koné è andata così

L’episodio dal quale è nato il gol del Napoli sta facendo discutere: la ricostruzione di quanto successo

Primo tempo palpitante quello che da pochi istanti ha maturato i suoi titoli di coda all’Olimpico. A condurre le operazioni al momento è il Napoli, in grado di colpire la Roma in contropiede al 36′ grazie al sigillo messo a segno da Neres.

L’attaccante di Conte è stato bravo ad eludere la marcatura di Cristante facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto e beffando Svilar con una precisa conclusione. Il ribaltamento di fronte degli Azzurri, però, è maturato dopo un episodio che ha alimentato qualche dibattito in campo e fuori dal perimetro di gioco.

Prima di innescare il contropiede vincente, infatti, gli ospiti sono stati chiamati ad assorbire una sortita di Manu Koné che, arrivando quasi a ridosso dell’area di rigore, è stato fermato da Beukema. I replay hanno evidenziato come il centrale del Napoli tocchi il pallone con la punta dopo che la sfera era stata spostata da Koné, impattando poi in maniera irruenta la caviglia destra del centrocampista francese.

Una circostanza che Luca Marelli – commentatore tecnico di DAZN – ha comunque definito “una situazione di campo” sul quale il VAR non interviene. Di fatto Massa non è stato richiamato al monitor proprio perché l’intensità del contatto dovrebbe essere di stretta pertinenza del direttore di gara. L’episodio in questione, però, è destinato a calamitare non poche polemiche.

