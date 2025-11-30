Atalanta
Grave errore di Cristante: furia Gasp, la reazione è eloquente

La scelta del suo centrocampista non è stata affatto digerita dal tecnico giallorosso

Grazie ad un primo tempo interpretato con piglio giusto, il Napoli è riuscito a sbloccare la contesa contro la Roma con il gol di David Neres. Stanata dalla verticalizzazione improvvisa che di fatto ha aperto la gara, la compagine giallorossa sta faticando a trovare quella fluidità nel palleggio che ne aveva caratterizzato le precedenti uscite.

Gasperini, allenatore della Roma
Grave errore di Cristante: furia Gasp, la reazione è eloquente (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Una testimonianza tangibile delle difficoltà evidenziate dagli uomini di Gasperini è stata rappresentata dall’errore in fase di disimpegno del quale si è reso protagonista Cristante a ridosso del cinquantesimo minuto di gioco.

Un retropassaggio pigro finito direttamente sul fondo – con il quale il centrocampista della Roma intendeva servire il suo portiere – ha fatto spazientire Gasperini. Dalla quiet room nel quale sta seguendo il match dopo l’espulsione rimediata a Cremona, il tecnico giallorosso ha preso in malo modo la scelta del suo giocatore. 

Reazione – immediatamente pizzicata dalle telecamere – che fotografa perfettamente la grande tensione che serpeggia non solo in campo ma anche fuori dal perimetro di gioco. In tale ottica, si prospetta un ultimo terzo di partita letteralmente palpitante.

