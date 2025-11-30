Atalanta
DIRETTA tredicesima giornata Serie A, gare di domenica: Lecce-Torino 0-0, Falcone para su Adams LIVE

Dopo le vittorie di Juve e Milan, oggi scendono in campo Inter, Napoli e Roma

Mentre il rovente finale di Milan-Lazio continua ad infiammare il dibattito, la tredicesima giornata si appresta a vivere un’altra giornata importante. Il palinsesto domenicale si chiuderà con lo scontro diretto Roma-Napoli, ma vedrà scendere in campo anche l’Inter.

Dopo le due sconfitte consecutive nel derby e contro l’Atletico Madrid, i nerazzurri proveranno a rialzare la testa in casa del Pisa alle ore 15. Il programma domenicale si aprirà con una partita molto importante in chiave salvezza, Lecce-Torino, con i padroni di casa che sono scivolati al terzultimo posto dopo la vittoria del Genoa.

Prima del big match dello Stadio Olimpico, alle 18 Raffaele Palladino con l’Atalanta affronterà da ex la Fiorentina in un match molto importante per provare a risollevare le sorti delle due squadre.

Tredicesima giornata, tutte le gare di oggi

12.30
LECCE-TORINO 0-0 (in corso)

15
PISA-INTER

18
ATALANTA-FIORENTINA

20.45
ROMA-NAPOLI

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 28 punti; Roma 27; Napoli 25; Inter, Bologna e Como* 24; Juventus* 23; Lazio* e Udinese* 18; Sassuolo* 17; Torino e Cremonese 14; Atalanta 13; Cagliari, Genoa* e Parma* 11; Pisa e Lecce 10; Fiorentina e Verona* 6

*una partita in più

