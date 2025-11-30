Chivu su Lautaro: “Vi svelo una novità: ci parliamo anche”

Le parole del tecnico dell’Inter sulla relazione con l’attaccante argentino

Parole di stima e di apprezzamento, d’affetto e di protezione. Cristian Chivu si coccola ed elogia Lautaro Martinez.

Al termine della partita, ai microfoni di ‘DAZN’, il tecnico dell’Inter ha parlato del proprio capitano, protagonista nella vittoria contro il Pisa. “Sappiamo l’importanza dei nostri giocatori. Ci sono le voci che mettono Lautaro in discussione, ma non noi. Sappiamo quanto lavora e quanto ci tiene. I cambi? Ti devono dare qualcosa. Non è che uno è più bravo o più scarso, si fanno i cambi per dare una mano alla squadra, per dare nuove energie. Abbiamo giocatori molto bravi”.

Ancora su Lautaro: “L’allenatore a volte deve gestire un sacco di cose, a volte perde anche la lucidità. Per noi quando si mette in discussione un giocatore come Lautaro secondo me si esagera. Sappiamo quanto è importante per questo gruppo. L’abbraccio con lui? Mi abbraccio con lui tutte le mattine, peccato non ci sia una telecamera che ci riprende, ma è il mio modo di fare. Vi racconto anche una novità, ci parliamo anche… Parlo e mi abbraccio con lui tutti i giorni. Sono contento per lui, gli attaccanti vivono del gol. Lui è un vincente, sono felice per lui e il gruppo, per la reazione avuta oggi”.