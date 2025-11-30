Allarme anti-incendio nel post Pisa-Inter: la reazione di Chivu è sorprendente

Il commento del tecnico nerazzurro non è affatto passato inosservato: ecco cosa è successo

Grazie alla doppietta di Lautaro Martinez, l’Inter è riuscita a ritornare al successo in campionato ottenendo tre punti di vitale importanza dopo i due KO consecutivi maturati contro Milan e Atletico Madrid.

Un’iniezione di fiducia importante per i nerazzurri che, trascinati dal suo capitano, hanno immediatamente risposto allo squillo dei cugini in attesa del confronto dell’Olimpico tra Roma e Napoli. Nel post Pisa-Inter, però, a calamitare l’attenzione mediatico è stato un episodio che ha visto protagonista Christian Chivu.

Nel bel mezzo della conferenza stampa del tecnico nerazzurro è infatti scattato improvvisamente l’allarme anti-incendio. Un episodio piuttosto curioso al quale Chivu ha reagito con calma ed ironia: “Qualcuno sta fumando? Io no, mi dispiace, io no…”.

Ironia della sorte, il commento in questione è arrivato pochi istanti dopo che l’ex allenatore del Parma aveva chiosato: “Paura di non vincere la gara? Io non ho paura di niente”. Il tutto – ovviamente – è stato accolto tra le risate e i commenti distesi di tutta la sala stampa attirando molti commenti anche sui social.