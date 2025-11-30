Adani-Allegri, è cambiato tutto: adesso l’opinionista gli dà ragione

L’allenatore del Milan, questa volta, riceve l’approvazione da parte dell’opinionista tv: siamo alla svolta

Il giorno dopo il sabato di campionato buona parte delle discussioni vertono sul caso Var in Milan-Lazio, con la lunga review dell’arbitro Collu, conclusasi con una decisione controversa, quanto meno nella spiegazione data. Sul tema, è intervenuto, tra gli altri, anche l’opinionista Daniele Adani. Che questa volta, rispetto al passato, ha preso le parti di Massimiliano Allegri, nell’analisi dell’episodio e della gara.

In una storia su Instagram, a fine gara, Adani si è infatti espresso in questo modo su quanto accaduto a San Siro: “Il Milan ha meritato di vincere. Per me non c’è mai rigore. Quando ci si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si SCEGLIE di tradire il proprio mestiere e si perde totalmente la credibilità, che già era pari allo zero o poco più. Oggi muore ufficialmente il mestiere dell’arbitro, arrivato il capolinea”.

Dunque, complimenti all’allenatore rossonero per il successo ottenuto contro i biancocelesti, che vale molto per la classifica. E anche, in qualche modo, comprensione per le proteste sull’episodio della review Var. La ricostruzione di Collu, inevitabilmente, farà discutere a lungo. Da capire quale sarà la versione dei vertici arbitrali, su tutta la dinamica dell’azione, dal tocco di braccio di Pavlovic al presunto fallo sul difensore rossonero.