Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO MILAN-LAZIO 1-0: Maignan salva, Leao punisce. Dia corpo estraneo

Foto dell'autore

Voti e giudizi del match di San Siro valido per la 13a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Leao (Ansafoto) – calciomercato.it

Milan

Maignan 7

Tomori 7

Gabbia 6,5

Pavlovic 6

Saelemaekers 6

Fofana 6. Dal 65′ Loftus-Cheek 5,5

Modric 5,5

Rabiot 6

Bartesaghi 7

Nkunku 5,5. Dall’82’ Ricci sv

Leao 6,5

All.: Allegri 6,5

Un Milan che continua a essere tremendamente cinico, severo, pur non giocando benissimo. Perché la Lazio a livello di manovra e di costruzione, di organizzazione, fa meglio ma Allegri ha calciatori più forti. E alla fine decidono quelli. Una fiammata Saele-Tomori-Leao confezione tre punti d’oro, alla maniera di Max. Bartesaghi, Tomori e Maignan sugli scudi per la prestazione, poi il 10 che gonfia la rete. Sotto tono Modric, ma può capitare anche a lui.

Lazio

Provedel 6

Marusic 6

Gila 6

Romagnoli 6

Pellegrini 5,5. Dall’85’ Tavares sv

Guendouzi 6

Vecino 6. Dal 62′ Dele-Bashiru 6

Basic 6,5. Dall’85’ Noslin sv

Isaksen 6. Dal 70′ Pedro 6

Dia 5,5. Dal 62′ Castellanos 6,5

Zaccagni 6,5

All.: Sarri 6,5

Arbitro: Giuseppe Collu 5,5

La Lazio gioca un’ottima partita contro quella che per qualche ora almeno sarà la capolista della Serie A. Giusto approccio, partita ben preparata, ben condotta, con organizzazione, ma poi lì davanti manca tutto il resto. E comincia a diventare pesante, perché non si può fare sempre clean sheet. E contro Leao, Rabiot, Modric e compagnia succedere di subire almeno un gol. L’assenza di Castellanos è stata pesante e Dia lo ha evidenziato ulteriormente stasera. Bene Basic, bene Zaccagni, bene anche la difesa in realtà. Poi per carità, con un altro portiere al posto di Maignan magari sarebbe andata diversamente. Ma la realtà resta che la Lazio segna pochissimo ed è ottava a -6 dall’Europa.

Il tabellino di Milan-Lazio 1-0

Marcatori: 52′ Leao (M)

Ammoniti: 26′ Tomori (M), 57′ Pellegrini (L), 64′ Gabbia (M), 73′ Romagnoli (L), 90′ Ricci (M)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82′ Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek. A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Odogu, Jashari. All.: Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (85′ Tavares); Guendouzi, Vecino (62′ Dele-Bashiru), Basic (85′ Noslin), Isaksen (70′ Pedro), Dia (62′ Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. All.: Sarri.

Arbitro: Giuseppe Collu; Assistenti: Vecchi – Yoshikawa; IV Uomo: Zufferli; VAR: Di Paolo; AVAR: Paterna

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie