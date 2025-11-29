PAGELLE E TABELLINO MILAN-LAZIO 1-0: Maignan salva, Leao punisce. Dia corpo estraneo

Voti e giudizi del match di San Siro valido per la 13a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

Milan

Maignan 7

Tomori 7

Gabbia 6,5

Pavlovic 6

Saelemaekers 6

Fofana 6. Dal 65′ Loftus-Cheek 5,5

Modric 5,5

Rabiot 6

Bartesaghi 7

Nkunku 5,5. Dall’82’ Ricci sv

Leao 6,5

All.: Allegri 6,5

Un Milan che continua a essere tremendamente cinico, severo, pur non giocando benissimo. Perché la Lazio a livello di manovra e di costruzione, di organizzazione, fa meglio ma Allegri ha calciatori più forti. E alla fine decidono quelli. Una fiammata Saele-Tomori-Leao confezione tre punti d’oro, alla maniera di Max. Bartesaghi, Tomori e Maignan sugli scudi per la prestazione, poi il 10 che gonfia la rete. Sotto tono Modric, ma può capitare anche a lui.

Lazio

Provedel 6

Marusic 6

Gila 6

Romagnoli 6

Pellegrini 5,5. Dall’85’ Tavares sv

Guendouzi 6

Vecino 6. Dal 62′ Dele-Bashiru 6

Basic 6,5. Dall’85’ Noslin sv

Isaksen 6. Dal 70′ Pedro 6

Dia 5,5. Dal 62′ Castellanos 6,5

Zaccagni 6,5

All.: Sarri 6,5

Arbitro: Giuseppe Collu 5,5

La Lazio gioca un’ottima partita contro quella che per qualche ora almeno sarà la capolista della Serie A. Giusto approccio, partita ben preparata, ben condotta, con organizzazione, ma poi lì davanti manca tutto il resto. E comincia a diventare pesante, perché non si può fare sempre clean sheet. E contro Leao, Rabiot, Modric e compagnia succedere di subire almeno un gol. L’assenza di Castellanos è stata pesante e Dia lo ha evidenziato ulteriormente stasera. Bene Basic, bene Zaccagni, bene anche la difesa in realtà. Poi per carità, con un altro portiere al posto di Maignan magari sarebbe andata diversamente. Ma la realtà resta che la Lazio segna pochissimo ed è ottava a -6 dall’Europa.

Il tabellino di Milan-Lazio 1-0

Marcatori: 52′ Leao (M)

Ammoniti: 26′ Tomori (M), 57′ Pellegrini (L), 64′ Gabbia (M), 73′ Romagnoli (L), 90′ Ricci (M)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65′ Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82′ Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek. A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Odogu, Jashari. All.: Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (85′ Tavares); Guendouzi, Vecino (62′ Dele-Bashiru), Basic (85′ Noslin), Isaksen (70′ Pedro), Dia (62′ Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Belahyane, Provstgaard, Lazzari. All.: Sarri.

Arbitro: Giuseppe Collu; Assistenti: Vecchi – Yoshikawa; IV Uomo: Zufferli; VAR: Di Paolo; AVAR: Paterna