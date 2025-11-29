Lanciano una cazzuola dagli spalti e colpiscono in testa un calciatore: scoppia la maxi-rissa

Brutto episodio durante il match di Champions League africana che vede protagonista Trezeguet, colpito alla testa da un oggetto appuntino

Scene incredibili quelle registrate nella serata di ieri a Rabat, in Marocco, durante la partita di CAF Champions League tra AS FAR e Al Ahly, terminata 1-1. Nel secondo match della fase a gironi – oltre ai due gol – ci sono però stati anche altri episodi caldi, anzi caldissimi. E che sta facendo balzare agli onori delle cronache la sfida di Champions africana, la competizione più importante del continente.

In campo è stato infatti lanciato dagli spalti verso l’attaccante dell’Al Ahly Mahmoud Trezeguet un oggetto appuntito. Si parlava di un coltello, ma da alcune immagini si nota che in realtà si trattava di una cazzuola. Il giocatore egiziano è stato effettivamente colpito alla testa, tanto da dover poi continuare la partita con una vistosa fasciatura. All’arrivo in campo dell’oggetto, Trezeguet lo ha raccolto per cercare giustamente di mostrarlo all’arbitro e agli ufficiali di gara.

FAR Rabat-Al Ahly, un oggetto colpisce Trezeguet in testa: parte la rissa

I giocatori di casa del FAR Rabat però sono subito intervenuti provando a ‘rubare’ la cazzuola per nasconderla. Ne è nata così una rissa, quasi da gioco. Dei contrasti duri come se si stessero contendendo un pallone. Addirittura i giocatori in campo, quando entrati in possesso dell’oggetto, cercavano di passarselo tra di loro per appunto arrivare a nasconderlo oppure mostrarlo.

Una scena quasi di football americano. E ovviamente la tensione è salita, con una rissa con spintoni violenti tra i calciatori in campo e l’arbitro che non riusciva a placare gli animi. Alla fine l’oggetto pare essere stato recuperato e consegnato agli ufficiali di gara. La partita si è conclusa poi con l’1-1: in gol Bouriga per il FAR al 37′ e poi il pareggio dello stesso Trezeguet – ex giocatore di Anderlecht e Aston Villa – di testa al 68′.