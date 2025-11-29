Juve e non solo su Alex Toth: affare record in Ungheria | CM.IT

Il miglior talento del calcio ungherese potrebbe lasciare il Ferencvaros già a gennaio

È il calciatore più giovane dell’Ungheria di Rossi, che ha mancato al fotofinish la qualificazione ai playoff Mondiale. È, soprattutto, il miglior talento del calcio ungherese.

Per Alex Toth c’è la fila: mezza Europa è sul ventenne del Ferencvaros, la squadra più titolata del Paese magiaro.

Come appreso da Calciomercato.it, in Italia non piace solo alla Juve, anche se i bianconeri sono a caccia di un calciatore proprio con le caratteristiche del classe 2005.

Regista e mezz’ala che ama puntare l’uomo e andare in verticale, Toth è un calciatore di grande qualità che mette in mostra anche nei calci da fermo: su punizione ha realizzato il suo primo gol stagionale, lo scorso 27 agosto nel ritorno del preliminare Champions contro il Qarabag.

Non a caso viene paragonato a nomi importanti che in Italia conosciamo bene: a Hakan Calhanoglu dell’Inter e a Sandro Tonali protagonista nell’ultimo Scudetto del Milan e adesso al Newcastle. Bisognerà capire quale sarà la sua evoluzione, soprattutto in che ruolo.

A Comolli lo avrebbe ‘consigliato’ l’algoritmo, ma Toth è un talento conosciuto praticamente da tutti gli addetti ai lavori.

Secondo quanto appreso ulteriormente da CM.IT, potrebbe lasciare il Ferencvaros pure a gennaio, a patto che sul tavolo dei ‘Fradi’ arrivi una proposta superiore ai 10 milioni di euro.

La cessione di Toth sarà da record per la Nemzeti Bajnoksag, perché ‘batterà’ (magari doppiando o quasi la cifra) sicuramente quella di Lisztes all’Eintracht Francoforte nel 2024, che sempre al Ferencvaros fruttò 6 milioni di euro.