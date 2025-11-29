Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve-Cagliari, Pisacane in conferenza: “Il pareggio è una mazzata, Yildiz un campione”

Foto dell'autore

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa dopo Juve-Cagliari: “Ci voleva un po’ più di malizia, la nostra è una squadra giovane e in questo pecca”

Il tecnico del Cagliari esce con l’amaro in bocca dall’Allianz Stadium, perché la sua squadra era passata in vantaggio e stava mettendo in difficoltà la Juventus. Eppure, sono bastate due fiammate di Kenan Yildiz per mettere KO la compagine sarda.

Juve-Cagliari, Pisacane in conferenza: “Il pareggio è una mazzata, Yildiz un campione” – Calciomercato.it (Ansa Foto)

La conferenza stampa completa di Fabio Pisacane a cura dell’inviato allo Stadium di Calciomercato.it.

DUE MAZZATE – “Subire subito il pareggio è stata una mazzata per la squadra. Ci voleva un po’ più di malizia, però la nostra è una squadra giovane e in questo pecca. L’altra mazzata è stata prendere gol a 1 minuto dalla fine del primo tempo”

YILDIZ – “Quando giochi contro una squadra che ha un campione come Yildiz basta un attimo di distrazione e ti sposta il risultato”

JUVE DI SPALLETTI – “La Juve con Spalletti è andata sempre forte in transizione, nonostante abbia incontrato sempre squadre come noi”

NUOVE GENERAZIONI “Le nuove generazioni hanno bisogno di applausi e non di rimproveri per apprendere. Liteta si è ben comportato per essere la sua seconda da titolare, questi giovani vanno fatti giocare”

La conferenza post partita di Sebastiano Esposito:

ANALISI – “Difficile fare un’analisi personale quando si perde. Impossibile per me essere felice quando non si fa risultato”

GOL – “Quando non ho trovato il gol nelle prime 10 partite ho avuto un colloquio col Mister e gli ho detto che per me il gol non conta così tanto. Voglio aiutare la squadra, se lo faccio anche con i gol è tanta roba”

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie