Juve-Cagliari, Pisacane in conferenza: “Il pareggio è una mazzata, Yildiz un campione”

Fabio Pisacane ha parlato in conferenza stampa dopo Juve-Cagliari: “Ci voleva un po’ più di malizia, la nostra è una squadra giovane e in questo pecca”

Il tecnico del Cagliari esce con l’amaro in bocca dall’Allianz Stadium, perché la sua squadra era passata in vantaggio e stava mettendo in difficoltà la Juventus. Eppure, sono bastate due fiammate di Kenan Yildiz per mettere KO la compagine sarda.

La conferenza stampa completa di Fabio Pisacane a cura dell’inviato allo Stadium di Calciomercato.it.

DUE MAZZATE – “Subire subito il pareggio è stata una mazzata per la squadra. Ci voleva un po’ più di malizia, però la nostra è una squadra giovane e in questo pecca. L’altra mazzata è stata prendere gol a 1 minuto dalla fine del primo tempo”

YILDIZ – “Quando giochi contro una squadra che ha un campione come Yildiz basta un attimo di distrazione e ti sposta il risultato”

JUVE DI SPALLETTI – “La Juve con Spalletti è andata sempre forte in transizione, nonostante abbia incontrato sempre squadre come noi”

NUOVE GENERAZIONI “Le nuove generazioni hanno bisogno di applausi e non di rimproveri per apprendere. Liteta si è ben comportato per essere la sua seconda da titolare, questi giovani vanno fatti giocare”

La conferenza post partita di Sebastiano Esposito:

ANALISI – “Difficile fare un’analisi personale quando si perde. Impossibile per me essere felice quando non si fa risultato”

GOL – “Quando non ho trovato il gol nelle prime 10 partite ho avuto un colloquio col Mister e gli ho detto che per me il gol non conta così tanto. Voglio aiutare la squadra, se lo faccio anche con i gol è tanta roba”