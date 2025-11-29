Atalanta
DIRETTA Serie A: tredicesima giornata, segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà le partite di sabato in tempo reale

Dopo la vittoria del Como contro il Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite: due alle 15, una alle 18 e una alle 20.45. Il palinsesto odierno si chiuderà con il big match Milan-Lazio, mentre l’aperitivo prevede la sfida Juventus-Cagliari.

Ad aprire le danze saranno tuttavia due sfide molto importanti in ottica salvezza, soprattutto in Liguria dove il Genoa di Daniele De Rossi affronta il Verona. Un altro passo falso potrebbe rivelarsi esiziale per Paolo Zanetti, confermato dalla proprietà anche dopo la disfatta interna contro il Parma.

Reduci dalla vittoria al Bentegodi, i Ducali di Cuesta ospiteranno allo Stadio Ennio Tardini l’Udinese, reduce da due sconfitte consecutive contro Roma e Bologna. Calciomercato.it seguirà le quattro partite in tempo reale.

Tredicesima giornata Serie A, le partite di sabato live

ORE 15

GENOA-VERONA

PARMA-UDINESE

ORE 18

JUVENTUS-CAGLIARI

ORE 20.45 

MILAN-LAZIO

CLASSIFICA SERIE A: Roma 27 punti; Milan e Napoli 25; Inter, Bologna e Como* 24; Juventus 20; Lazio 18; Sassuolo* 17; Udinese 15; Torino e Cremonese 14; Atalanta 13; Cagliari e Parma 11; Pisa e Lecce 10; Genoa 8; Fiorentina e Verona 6

