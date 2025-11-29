Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dalla Serie A al Brasile: il casting dell’Inter per la fascia destra

Foto dell'autore

Luis Henrique non convince Chivu e la dirigenza corre al riparo a gennaio

Due indizi non fanno una prova, ma poco ci manca. Contro il Milan e contro l’Atletico Madrid, Cristian Chivu ha preferito adattare Carlos Augusto a destra, piuttosto che mandare in campo Luis Henrique al posto dell’infortunato Dumfries.

Un esperimento che non ha portato i suoi frutti, come testimoniano le due sconfitte e che, soprattutto, ha dato indicazioni importanti sul calciomercato di gennaio, nonostante le smentite di rito.

Luis Henrique sul mercato, la lista dell’Inter

Il brasiliano ex Marsiglia ha sin qui fatto molto poco per giustificare la spesa fatta in estate dall’Inter e anche le poche volte che è stato chiamato in causa, ha deluso le aspettative con prestazioni spesso insufficienti.

Luis Henrique in azione con la maglia dell'Inter
Luis Henrique sul mercato, la lista dell’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

In vista di gennaio, la dirigenza nerazzurra non esclude una partenza dell’esterno, a patto che si riesca a trovare un sostituto che sia davvero in grado di rappresentare un’alternativa credibile a Dumfries.

Durante ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale youtube di Calciomercato.it, abbiamo fatto il punto sui potenziali sostituti, parlando anche della suggestione Celik, la cui priorità resta assolutamente il rinnovo con la Roma.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie