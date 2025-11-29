Dalla Serie A al Brasile: il casting dell’Inter per la fascia destra

Luis Henrique non convince Chivu e la dirigenza corre al riparo a gennaio

Due indizi non fanno una prova, ma poco ci manca. Contro il Milan e contro l’Atletico Madrid, Cristian Chivu ha preferito adattare Carlos Augusto a destra, piuttosto che mandare in campo Luis Henrique al posto dell’infortunato Dumfries.

Un esperimento che non ha portato i suoi frutti, come testimoniano le due sconfitte e che, soprattutto, ha dato indicazioni importanti sul calciomercato di gennaio, nonostante le smentite di rito.

Luis Henrique sul mercato, la lista dell’Inter

Il brasiliano ex Marsiglia ha sin qui fatto molto poco per giustificare la spesa fatta in estate dall’Inter e anche le poche volte che è stato chiamato in causa, ha deluso le aspettative con prestazioni spesso insufficienti.

In vista di gennaio, la dirigenza nerazzurra non esclude una partenza dell’esterno, a patto che si riesca a trovare un sostituto che sia davvero in grado di rappresentare un’alternativa credibile a Dumfries.

Durante ‘Ti Amo Calciomercato’, sul canale youtube di Calciomercato.it, abbiamo fatto il punto sui potenziali sostituti, parlando anche della suggestione Celik, la cui priorità resta assolutamente il rinnovo con la Roma.