Non solo Inter e Roma: gli osservati speciali delle big in Palmeiras-Flamengo

È tutto pronto per la finale di Copa Libertadores, ecco i migliori talenti da seguire

Per il settimo anno consecutivo sarà una squadra brasiliana a vincere la Coppa Libertadores. A testimonianza di una supremazia totale nel calcio sudamericano, la finale del 29 novembre tra Palmeiras e Flamengo sarà la quinta tra squadre verdeoro negli ultimi sette anni.

Le due superpotenze del futebol bailado, si sono sfidate già nel 2021, quando il Palmeiras conquistò la sua terza copa della storia. L’anno successivo è stato raggiunto proprio dal Fla a quota 3 nell’albo d’oro e la vincente di quest’anno diventerà la squadra brasiliana più titolata con 4 Libertadores vinte.

Luighi in azione contro il Flamengo
Luighi in azione contro il Flamengo
Non solo Inter e Roma: gli osservati speciali in Palmeiras-Flamengo

In ballo, c’è anche la grande rivalità tra calcio carioca e calcio paulista, con il Palmeiras che proverà a riportare la coppa a Sao Paulo dopo tre vittorie consecutive delle squadre di Rio (Flamengo, Fluminense e Botafogo).

In programma sabato 29 novembre alle 22, la finale di Lima verrà visionata anche da numerosi operatori di mercato, compresi quelli di Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo. Nella nuova puntata di ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale youtube di calciomercato.it, vi sveliamo i nuovi talenti seguiti dalle big europee.

