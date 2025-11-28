Milan, Leao non è più intoccabile: l’offerta senza senso dalla Premier

Il portoghese ha una clausola da 175 milioni valida dal 1° al 15 luglio

Leao resta un giocatore importante, anzi importantissimo per il Milan. Da quando è arrivato Allegri, però, si ha la sensazione che non sia più così indispensabile.

Dinanzi a certe offerte neanche per il club lo sarebbe: lo abbiamo visto in questi anni, Red Bird non fa ‘prigionieri’. Al giusto prezzo, alla giusta cifra tutti – ma proprio tutti – possono partire.

Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, per Leao c’è un grande club inglese pronto a fare follie. Parliamo del Liverpool, in piena crisi di risultati: 10 sconfitte in 20 partite stagionali, con l’ultima arrivata in Champions – 1-4 ad Anfield col Psv – che mette a serissimo rischio la panchina di Slot.

I ‘Reds’ hanno speso 500 milioni nella scorsa campagna acquisti estiva, ma hanno in programma altri grandi investimenti per rinnovare la squadra. Previsti innesti di assoluto spessore anche nel reparto avanzato, considerata pure la possibile partenza di Momo Salah.

A proposito di attacco, per ‘Fichajes’ Leao è uno dei nomi se non quello in cima alla lista della spesa. Il sito spagnolo non esclude un tentativo già nell’ormai imminente sessione invernale, ma sarebbe più verosimile un assalto nell’estate 2026.

Leao ha un contratto fino al 2028 con clausola da 175 milioni di euro valida dal 1° alla mezzanotte del 15 luglio di ogni anno.

Secondo la fonte spagnola, il Liverpool avrebbe intenzione di spingersi fino a 120 milioni per il cartellino del portoghese, autore quest’anno di 5 partite. Una proposta di tale portata, se dovesse essere presentata per davvero, difficilmente verrebbe rifiutata dalla proprietà rossonera.