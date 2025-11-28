Atalanta
La Juventus ha il nuovo Leao in casa: il classe 2009 che ha brillato al Mondiale Under 17

Tra i talenti azzurri che sono arrivati terzi al Mondiale Under 17 c’è anche una baby-stellina della Juventus: ecco chi è il prossimo crack del Settore Giovanile bianconero

La Juventus da diversi anni sta investendo parecchio sul Settore Giovanile. Una filiera, quella dei giovani, che ha portato a grandi introiti con le cessioni e anche a un rafforzamento diretto della Prima Squadra: non a caso, l’attuale numero 10 bianconero è Kenan Yildiz. Un altro esempio virtuoso è Fabio Miretti, cresciuto nella Juventus da quando era solo un bambino.

La Juventus ha il nuovo Leao in casa: il classe 2009 che ha brillato al Mondiale Under 17 – Calciomercato.it (Ansa Foto)

Nella Primavera bianconera c’è un ragazzo che, più di ogni altro, sta catturando l’attenzione della dirigenza: si tratta di Destiny Elimoghale. Classe 2009 italiano con origini nigeriane, che di mestiere fa l’ala offensiva. Nelle ultime settimane è stato tra i protagonisti dell’impresa dell’Italia Under 17, arrivata terza nel Mondiale U17, battendo in finale per il terzo posto il Brasile. Elimoghale per movenze, modo di giocare e anche per la capigliatura, viene accostato a Rafael Leao: come il fuoriclasse portoghese del Milan fa dell’accelerazione, degli strappi e della capacità di creare superiorità numerica le sue caratteristiche principali. Dentro alla Juventus c’è grande fiducia nel ragazzo, anche per la maturità e l’umiltà che dimostra in allenamento, e il prossimo crack a uscire dal Settore Giovanile bianconero può essere proprio lui.

