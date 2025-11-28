Inter, c’è un altro gioiello in casa e assomiglia a Zaniolo

Le giovanili nerazzurre sfornano talenti, Matias Mancuso può essere uno dei nuovi volti: ecco chi è il 18enne che è già stato notato in Nazionale

La nuova Inter si è data una impostazione decisamente diversa rispetto al recente passato, con l’intenzione di puntare sempre più sui giovani talenti. Non casuale la scelta di affidarsi a Chivu in panchina, così come quella di riportare alla base giocatori come Pio Esposito, cresciuto nelle giovanili e con le stimmate del grande campione. Ma nella prossima stagione, in prima squadra, potrebbe arrivare anche Matias Mancuso, che con la Primavera interista sta facendo grandi cose.

Classe 2007, è un giocatore che sta dimostrando di poter spaziare tra vari ruoli. Centrocampista, trequartista, attaccante esterno, doppia nazionalità italiana e uruguaiana, un metro e 86 centimetri di altezza per 72 chili. Fisicità e movenze che fanno pensare a Nicolò Zaniolo, anche per un altro motivo.

A marzo, quando l’Italia allora allenata da Spalletti aveva svolto una seduta ad Appiano Gentile, il Ct gli aveva fatto svolgere parte dell’allenamento con i ‘grandi’, evidentemente colpito in maniera assai favorevole dalle sue qualità. Che sicuramente Chivu starà monitorando a propria volta, valutando se nei prossimi mesi il giocatore sarà pronto per entrare in pianta stabile in prima squadra, dopo che già Simone Inzaghi lo aveva aggregato più volte, lo scorso anno.

Per adesso, Mancuso è stato convocato nelle nazionali giovanili italiane, anche se non ha nascosto il desiderio di giocare per l’Uruguay. L’Italia, e l’Inter, non devono farselo scappare.